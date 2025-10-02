2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Más viajes

Incrementan las frecuencias de los vuelos en Mendoza para la temporada de verano 2026

La empresa JetSmart sumará más vuelos para que los mendocinos puedan descansar y conocer distintos destinos. Conocé los detalles.

Incrementan las frecuencias de los vuelos para la temporada de verano

Incrementan las frecuencias de los vuelos para la temporada de verano

Foto: Cristian Lozano
 Por Sofía Pons

La aerolínea de bajo costo JetSmart anunció que incrementará sus frecuencias de cara a la temporada de verano 2026. La noticia beneficiará a la provincia de Mendoza que tendrá más vuelos para viajar hacia diferentes destinos nacionales e internacionales, como también para recibir mayor flujo de turistas.

La empresa decidió brindar más vuelos que el verano pasado y en lo que respecta a Mendoza, en enero y febrero "las rutas crecerán un 15%, sumando Buenos Aires (34 y 33 frecuencias semanales), Salta (5 frecuencias semanales) y Bariloche (6 frecuencias semanales)", según detallaron.

Lee además
Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales
ATE convoca asambleas en 21 aeropuertos. Qué ocurre en Mendoza.
Medida de fuerza

Qué pasa con los vuelos en Mendoza tras las asambleas anunciadas por ATE

“Estamos enfocados en seguir contribuyendo a ampliar la conectividad regional y el desarrollo económico, turístico y social de Argentina y la región. Con el incremento de las rutas y mayor cantidad de frecuencias confiamos en lograr este objetivo”, expresó el gerente comercial de JetSmart Argentina, Federico Petazzi.

Viernes 9 de Mayo, arribo vuelo Jet Smart desde Río de Janeiro, aeropuertos argentinos, vuelos, arribos, partidas, pasaje, pasajeros, volar, low cost
Más vuelos para Mendoza, con precios bajos.

Más vuelos para Mendoza, con precios bajos.

Vuelos internacionales y descuentos

Durante enero y febrero de 2026 la ruta entre Mendoza y Río de Janeiro tendrá tres vuelos semanales. A su vez, hasta el sábado estará disponible un descuento del 35% para vuelos domésticos y del 20% para viajes regionales, que se reserven para volar hasta el 26 de marzo de 2026, con el código promocional SMARTFIT.

Las otras provincias que se verán beneficiadas con el incremento de frecuencias son: Chubut, Tucumán, Chaco, Salta, Neuquén, Santa Cruz, Córdoba, Río Negro, Misiones y Tierra del Fuego. En lo que respecta a los vuelos internacionales, las que tendrán más frecuencias, además de Mendoza, son Buenos Aires y Córdoba.

Temas
Seguí leyendo

Turismo: agosto 2025 marcó más viajes de argentinos al exterior que llegadas de extranjeros al país

Productores de vid y frutales pueden inscribirse al Fondo Compensador: hasta cuándo y cómo

Retenciones cero, se confirma perdida del Estado y los productores

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 2 de octubre de 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 2 de octubre de 2025

De cuánto es la deuda que Cornejo pidió refinanciar a la Legislatura

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 1 de octubre de 2025

Cómo acceder a los beneficios y descuentos para personal de Defensa y Fuerzas Armadas

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernador solicitó autorización para rollear los vencimientos de deuda video
Presupuesto 2026

De cuánto es la deuda que Cornejo pidió refinanciar a la Legislatura

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV
Preocupación

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

Falta poco para el fin de clases en Mendoza.
Calendario escolar 2025

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

Te Puede Interesar

El Presupuesto 2026 y la obra pública: cuánto y a qué se destinará.
previsiones

El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

Por Cecilia Zabala
Incrementan las frecuencias de los vuelos para la temporada de verano
Más viajes

Incrementan las frecuencias de los vuelos en Mendoza para la temporada de verano 2026

Por Sofía Pons
La UNCuyo, libre de dengue: comenzó la segunda campaña de prevención.
Segunda edición

La UNCuyo, "libre de dengue": comenzó la segunda campaña de prevención

Por Natalia Mantineo