Incrementan las frecuencias de los vuelos en Mendoza para la temporada de verano 2026

Incrementan las frecuencias de los vuelos para la temporada de verano Foto: Cristian Lozano

Por Sofía Pons







La aerolínea de bajo costo JetSmart anunció que incrementará sus frecuencias de cara a la temporada de verano 2026. La noticia beneficiará a la provincia de Mendoza que tendrá más vuelos para viajar hacia diferentes destinos nacionales e internacionales, como también para recibir mayor flujo de turistas.

La empresa decidió brindar más vuelos que el verano pasado y en lo que respecta a Mendoza, en enero y febrero "las rutas crecerán un 15%, sumando Buenos Aires (34 y 33 frecuencias semanales), Salta (5 frecuencias semanales) y Bariloche (6 frecuencias semanales)", según detallaron.

“Estamos enfocados en seguir contribuyendo a ampliar la conectividad regional y el desarrollo económico, turístico y social de Argentina y la región. Con el incremento de las rutas y mayor cantidad de frecuencias confiamos en lograr este objetivo”, expresó el gerente comercial de JetSmart Argentina, Federico Petazzi.

Viernes 9 de Mayo, arribo vuelo Jet Smart desde Río de Janeiro, aeropuertos argentinos, vuelos, arribos, partidas, pasaje, pasajeros, volar, low cost Más vuelos para Mendoza, con precios bajos. Foto: Cristian Lozano Vuelos internacionales y descuentos Durante enero y febrero de 2026 la ruta entre Mendoza y Río de Janeiro tendrá tres vuelos semanales. A su vez, hasta el sábado estará disponible un descuento del 35% para vuelos domésticos y del 20% para viajes regionales, que se reserven para volar hasta el 26 de marzo de 2026, con el código promocional SMARTFIT.

Las otras provincias que se verán beneficiadas con el incremento de frecuencias son: Chubut, Tucumán, Chaco, Salta, Neuquén, Santa Cruz, Córdoba, Río Negro, Misiones y Tierra del Fuego. En lo que respecta a los vuelos internacionales, las que tendrán más frecuencias, además de Mendoza, son Buenos Aires y Córdoba.