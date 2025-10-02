Productores de vid y frutales pueden inscribirse al Fondo Compensador: hasta cuándo y cómo

Como cada año, la Dirección de Contingencias Climáticas abrió la inscripción para que los productores de vid y frutales puedan adherirse al Fondo Compensador. El plazo se extiende hasta el 10 de octubre e incluye la presentación de una solicitud y una declaración jurada que detalle cultivos y superficie trabajada.
Para la temporada 2025-2026 se fijó una compensación de $200.000 por hectárea de vid o frutales cuando el daño por heladas y/o granizo alcance el 100% de la producción. El monto será actualizado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y podrán acceder al beneficio los productores cuyos cultivos registren pérdidas desde el 50%.