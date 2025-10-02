2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ATENCIÓN

Productores de vid y frutales pueden inscribirse al Fondo Compensador: hasta cuándo y cómo

Contingencia Climática abrió la inscripción a un seguro agrícola dirigido a productores de vid y frutales. Hasta cuándo hay tiempo para anotarse.

Por Sitio Andino Economía

Como cada año, la Dirección de Contingencias Climáticas abrió la inscripción para que los productores de vid y frutales puedan adherirse al Fondo Compensador. El plazo se extiende hasta el 10 de octubre e incluye la presentación de una solicitud y una declaración jurada que detalle cultivos y superficie trabajada.

Para la temporada 2025-2026 se fijó una compensación de $200.000 por hectárea de vid o frutales cuando el daño por heladas y/o granizo alcance el 100% de la producción. El monto será actualizado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y podrán acceder al beneficio los productores cuyos cultivos registren pérdidas desde el 50%.

Cuotas y vencimientos

El reglamento establece cinco cuotas consecutivas que deben abonarse en tiempo y forma para acceder a la cobertura. Estas cuotas también se ajustarán de acuerdo con la variación del IPC.

  • 1ª cuota: 31/10/2025
  • 2ª cuota: 28/11/2025
  • 3ª cuota: 30/12/2025
  • 4ª cuota: 30/01/2026
  • 5ª cuota: 27/02/2026

Aportes diferenciados

Los aportes varían según el oasis productivo, al igual que para el resto de los asociados al sistema:

  • Centro y Norte: $8.200 por hectárea
  • Este: $10.300 por hectárea
  • Sur: $12.300 por hectárea

El Fondo Compensador busca acompañar a los productores frente a eventos climáticos adversos y, así, se mantiene como una herramienta de respaldo para el sector agrícola.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

