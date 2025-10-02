2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre?

Cada 2 de octubre, se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la No Violencia. Conocé el origen y el significado de esta efeméride.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre?

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre?

Por Sitio Andino Sociedad

El 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, una fecha que no solo recuerda el nacimiento de Mahatma Gandhi, sino que también invita a reflexionar sobre el respeto a la vida humana mediante la educación, el diálogo y la paz.

Origen del Día Internacional de la No Violencia

El 15 de junio de 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el Día Internacional de la No Violencia en honor al nacimiento de Mahatma Gandhi, ocurrido el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, India.

Lee además
tomatela, anda con el nene: el grito del joven tras ser apunalado en general alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
La violencia opacó un partido de básquet que debía ser de camaradería (Foto IA).  
tremendo

Violencia en el básquet amateur: un jugador golpeó y pisó la cabeza de su rival en plena cancha

Considerado una de las figuras más influyentes a favor de la paz, la tolerancia y la comprensión, Gandhi aplicó estos principios en la lucha por la independencia de su país frente a Gran Bretaña. Su ejemplo ha inspirado a personas y movimientos de todo el mundo a defender causas humanitarias, los derechos humanos y el pacifismo entre las naciones.

mahatma gandhi
Gracias al trabajo de resistencia no violenta por décadas, India consiguió su independencia el 15 de agosto de 1947.

Gracias al trabajo de resistencia no violenta por décadas, India consiguió su independencia el 15 de agosto de 1947.

Qué significa el principio de no violencia

Según la definición oficial, el principio de no violencia implica el rechazo al uso de la violencia física para generar cambios sociales o políticos. Esta llamada "política de la gente común" es una forma de lucha adoptada por distintas sociedades para promover la justicia social.

Históricamente, el concepto de no violencia ha sido utilizado por diversos movimientos de cambio social que no se enfocan únicamente en la oposición a la guerra. Dentro de esta definición se identifican tres categorías principales:

  1. Protesta y persuasión: incluyendo marchas y conmemoraciones.
  2. No cooperación.
  3. Intervención no violenta: como bloqueos y ocupaciones.

Día Nacional de la No Violencia en Argentina: cuándo es

En Argentina, el 2 de octubre también se recuerda esta efeméride. La Ley N° 27.092, sancionada en 2014, declara este día como el Día Nacional de la No Violencia, con el objetivo de difundir su importancia, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Fuente: Argentina.gob.ar y ONU

Temas
Seguí leyendo

Se cumplen tres años del doble homicidio a un matrimonio de jubilados en Las Heras

De dónde es y cuánto cobró el millonario ganador del Quini 6

Yom Kipur 2025: frases para compartir y reflexionar en esta fecha especial

Video: cómo realizar el trámite online para la autorización de viajes para menores en Mendoza

La UNCuyo, "libre de dengue": comenzó la segunda campaña de prevención

La Cámara Inmobiliaria de Mendoza explicó lo que tenés que saber si estás por comprar una propiedad

Día del Encargado de Edificio en Argentina: historia y celebración del 2 de octubre

2 de octubre: Día del Escribano en Argentina y su significado

LO QUE SE LEE AHORA
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV
Preocupación

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

Falta poco para el fin de clases en Mendoza.
Calendario escolar 2025

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

Te Puede Interesar

El Presupuesto 2026 y la obra pública: cuánto y a qué se destinará.
previsiones

El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

Por Cecilia Zabala
Incrementan las frecuencias de los vuelos para la temporada de verano
Más viajes

Incrementan las frecuencias de los vuelos en Mendoza para la temporada de verano 2026

Por Sofía Pons
La UNCuyo, libre de dengue: comenzó la segunda campaña de prevención.
Segunda edición

La UNCuyo, "libre de dengue": comenzó la segunda campaña de prevención

Por Natalia Mantineo