Este 7 de octubre se celebra el Día Mundial de los Calvos: todo lo que tenés que saber

Cada 7 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Calvos, una fecha que celebra una opción estética que ha evolucionado con el tiempo y que, si bien afecta mayormente a los hombres, también busca incluir a las mujeres.

El objetivo de esta efeméride es que las personas con calvicie puedan lucir su aspecto con orgullo y sin complejos. Por eso, su sentido principal es reivindicar la calvicie como una característica estética válida y positiva, sin prejuicios de género.

calvo (2) Cada 7 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Calvos Día Mundial de los Calvos: cómo cuidar el cuero cabelludo Aunque el Día Mundial de los Calvos promueve la aceptación y el orgullo por llevar la cabeza rapada o sin cabello, también es importante conocer algunos cuidados esenciales para mantener el cuero cabelludo saludable:

Usar protector solar : imprescindible durante todo el año, pero especialmente en verano. Protege la piel del sol y previene quemaduras o manchas.

: imprescindible durante todo el año, pero especialmente en verano. Protege la piel del sol y previene quemaduras o manchas. Hidratar y exfoliar regularmente : aplicar crema hidratante y realizar una exfoliación suave ayuda a mantener la piel limpia, suave y libre de células muertas.

: aplicar crema hidratante y realizar una exfoliación suave ayuda a mantener la piel limpia, suave y libre de células muertas. Mantener una alimentación equilibrada: una buena nutrición favorece la salud general y, por ende, también la salud de la piel del cuero cabelludo. / Hospital Capilar Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 7 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

