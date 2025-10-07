Este 7 de octubre se celebra el Día Mundial de los Calvos: todo lo que tenés que saber

Cada 7 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Calvos, una fecha que celebra una opción estética que ha evolucionado con el tiempo y que, si bien afecta mayormente a los hombres, también busca incluir a las mujeres.
Cada 7 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Calvos, una fecha que celebra una opción estética que ha evolucionado con el tiempo y que, si bien afecta mayormente a los hombres, también busca incluir a las mujeres.
El objetivo de esta efeméride es que las personas con calvicie puedan lucir su aspecto con orgullo y sin complejos. Por eso, su sentido principal es reivindicar la calvicie como una característica estética válida y positiva, sin prejuicios de género.
Aunque el Día Mundial de los Calvos promueve la aceptación y el orgullo por llevar la cabeza rapada o sin cabello, también es importante conocer algunos cuidados esenciales para mantener el cuero cabelludo saludable:
