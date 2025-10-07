7 de octubre de 2025
{}
Este 7 de octubre se celebra el Día Mundial de los Calvos: todo lo que tenés que saber

Cada 7 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Calvos. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Este 7 de octubre se celebra el Día Mundial de los Calvos: todo lo que tenés que saber

Este 7 de octubre se celebra el Día Mundial de los Calvos: todo lo que tenés que saber

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 7 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Calvos, una fecha que celebra una opción estética que ha evolucionado con el tiempo y que, si bien afecta mayormente a los hombres, también busca incluir a las mujeres.

El objetivo de esta efeméride es que las personas con calvicie puedan lucir su aspecto con orgullo y sin complejos. Por eso, su sentido principal es reivindicar la calvicie como una característica estética válida y positiva, sin prejuicios de género.

calvo (2)
Cada 7 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Calvos

Cada 7 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Calvos

Día Mundial de los Calvos: cómo cuidar el cuero cabelludo

Aunque el Día Mundial de los Calvos promueve la aceptación y el orgullo por llevar la cabeza rapada o sin cabello, también es importante conocer algunos cuidados esenciales para mantener el cuero cabelludo saludable:

  • Usar protector solar: imprescindible durante todo el año, pero especialmente en verano. Protege la piel del sol y previene quemaduras o manchas.
  • Hidratar y exfoliar regularmente: aplicar crema hidratante y realizar una exfoliación suave ayuda a mantener la piel limpia, suave y libre de células muertas.
  • Mantener una alimentación equilibrada: una buena nutrición favorece la salud general y, por ende, también la salud de la piel del cuero cabelludo. / Hospital Capilar

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 7 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

