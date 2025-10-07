7 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Impacto psicológico y social

Escolaridad protegida en Mendoza: una estrategia en la educación para acompañar a estudiantes en riesgo

Tras el caso de la menor que ingresó armada a una escuela de La Paz, especialistas analizan cómo la educación en Mendoza implementa la escolaridad protegida.

Es importante entender que el objetivo de cualquier política educativa provincial es garantizar que los recorridos académicos

Es importante entender que el objetivo de cualquier política educativa provincial es garantizar que los recorridos académicos

 Por Carla Canizzaro

En Mendoza, la escolaridad protegida se ha convertido en una herramienta clave para garantizar que los estudiantes que atraviesan diversas problemáticas no pierdan su derecho a la educación. Se trata de una estrategia y una política fundamental cuyo propósito es el acompañamiento, aseguramiento y sostenimiento de las trayectorias escolares.

Lee además
Carina Sedano deja la conducción del SUTE.
Semana clave

Elecciones en el SUTE: más de 22 mil trabajadores de la educación votan una nueva conducción
Comienzan las inscripciones a primer grado 2026: fechas, requisitos y cómo anotarse
Inscripciones

Educación: la DGE confirmó el cronograma de ingreso a primer grado 2026
escolaridad protegida, mendoza, alumno
Se trata de una estrategia y una política fundamental cuyo propósito es el acompañamiento, aseguramiento y sostenimiento

Se trata de una estrategia y una política fundamental cuyo propósito es el acompañamiento, aseguramiento y sostenimiento

Qué es la escolaridad protegida en la educación y cómo funciona en Mendoza

Es importante entender que el objetivo de cualquier política educativa provincial es garantizar que los recorridos académicos de los alumnos sean reales, continuos y completos. En este sentido, Lorena Sabate, Licenciada en Trabajo Social y orientadora social del equipo técnico de la Dirección de Educación Secundaria, dialogó con Sitio Andino y explicó aspectos vinculados a la escolaridad protegida, muchas veces malinterpretada.

"La escolaridad protegida abarca una multiplicidad de situaciones. Hablamos de estudiantes en situación de vulnerabilidad educativa, entonces intentamos protegerlos a ellos y a sus trayectorias", afirmó la especialista. Estas situaciones incluyen problemas de salud, maternidad, estudiantes federados y también dificultades de conducta o convivencia, como transgredir límites innegociables.

martes 27 de mayo, escuela, jardin de infantes, alumnos, programa edutec.jpg
Es importante entender que el objetivo de cualquier política educativa provincial es garantizar que los recorridos académicos

Es importante entender que el objetivo de cualquier política educativa provincial es garantizar que los recorridos académicos

Cada institución es responsable de elaborar estrategias pedagógicas y de acompañamiento, siempre con la aprobación del equipo de supervisión. "En el caso de la chica de La Paz, se define la manera en que será ese tipo de escolaridad y se aplica un seguimiento a través del servicio de orientación, preceptores y equipo directivo".

Sabate remarcó que “la escolaridad protegida no es sancionatoria ni punitiva, sino una política destinada a asegurar las trayectorias”. Además, destacó que se trata de un trabajo conjunto entre colegio, alumno y familia.

Cómo impacta en el aspecto psicológico de los estudiantes

Por otra parte, la escuela es hoy el principal espacio de socialización masiva para los niños, desplazando al barrio y a los vecinos debido a los cambios sociales. "La escuela permite que el niño interactúe con 30 chicos de su edad, formando diversas relaciones, lo cual es un ejercicio de riqueza absoluta", señaló a Sitio Andino Nancy Caballero, Doctora en Psicología y Magíster en Psicología Social.

alumno-preocupado-en-la-clase estudiante preocupación triste adolescente

"Estar en la casa y no en la escuela sería un paso más hacia el aislamiento, lo cual afecta la convivencia en sociedad", afirmó Caballero

Caballero advirtió que, a diferencia de años anteriores, actualmente existen subgrupos cerrados y homogéneos dentro de las escuelas, lo que debilita la interacción social. "Estar en la casa y no en la escuela sería un paso más hacia el aislamiento, lo cual afecta la convivencia en sociedad", afirmó Caballero, quien también se desempeña como Psicopedagoga (Mat. 191) y Licenciada en Psicología (Mat. 1908).

"El aislamiento es altamente negativo", afirmó la especialista. Explicó que, si un niño no tiene acceso a pantallas, buscará otras formas de interacción; pero sí las tiene, los adultos suelen tranquilizarse pensando que el niño no está solo, "lo cual es una percepción errónea".

El desafío de recuperar los vínculos

El uso de las pantallas puede ser una solución temporal para reducir el estrés o la angustia, pero debe ser limitado en el tiempo, ya que un uso prolongado resulta perjudicial.

Por ello, la escuela es considerada el único espacio de interacción humana real y verdadera para los niños, en contraste con las interacciones virtuales, muchas veces engañosas o restringidas a grupos cerrados. Ante la ausencia de la escuela, “es necesario suplirla con otros espacios sociales, como el deporte, el baile o los scouts”, explicó Caballero.

estudiantes escuela celular celulares alumnos clases.jpg
La escuela es considerada el único espacio de interacción humana real y verdadera para los adolescentes

La escuela es considerada el único espacio de interacción humana real y verdadera para los adolescentes

Sin embargo, advirtió que el aislamiento debe ser considerado “muy grave” y, en esos casos, debe contar con un seguimiento profesional profundo para evitar consecuencias negativas a largo plazo.

"Es muy difícil para un niño cortar el vínculo con docentes, amigos y compañeros. Son pequeños duelos que les cuesta mucho afrontar. Ese duelo jamás puede ser suplido por vínculos virtuales, porque el chico está solo, frente a una pantalla", destacó Caballero. Finalmente, subrayó que es necesario reconstruir el vínculo del niño con su entorno.

Temas
Seguí leyendo

La Dirección General de Escuelas realizará el Congreso Provincial Matemática 5.0

"Enredados": General Alvear impulsó una jornada de juegos y empatía en las escuelas

Godoy Cruz abrió la Expo Edu-Innova con más de 35 proyectos escolares de Mendoza

Alumnos de General Alvear recolectan donaciones para hogares infantiles

En General Alvear, la educación superior escribe su primera página con una egresada en Biotecnología

Niños y familias de Tunuyán celebraron la apertura del nuevo Jardín Cerecitas

General Alvear: advierten a docentes por el cierre del plazo para validar el bono de puntaje

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

LO QUE SE LEE AHORA
Qué dice el nuevo protocolo de la DGE sobre el bullying y cómo se aplicará en las aulas
De qué se trata

La DGE aplica un nuevo protocolo contra el bullying en todas las escuelas

Las Más Leídas

El auto del efectivo, completamente volcado, tras el tiroteo ocurrido en Luján de Cuyo. 
está en terapia intensiva

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa video
El joven sigue grave

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear

Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. video
Elecciones 2025

Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura

Carina Sedano deja la conducción del SUTE.
Semana clave

Elecciones en el SUTE: más de 22 mil trabajadores de la educación votan una nueva conducción

Te Puede Interesar

Es importante entender que el objetivo de cualquier política educativa provincial es garantizar que los recorridos académicos
Impacto psicológico y social

Escolaridad protegida en Mendoza: una estrategia en la educación para acompañar a estudiantes en riesgo

Por Carla Canizzaro
Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
TENSIÓN

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

Por Sitio Andino Política
Qué dice el nuevo protocolo de la DGE sobre el bullying y cómo se aplicará en las aulas
De qué se trata

La DGE aplica un nuevo protocolo contra el bullying en todas las escuelas

Por Celeste Funes