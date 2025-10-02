Godoy Cruz abrió la Expo Edu-Innova con más de 35 proyectos escolares de Mendoza

La mañana de este jueves marcó la apertura de la segunda edición de la Expo Edu-Innova, en el Espacio Arizu de Godoy Cruz . El evento, que reúne a instituciones en educación de distintos puntos de Mendoza , ya fue visitado por más de 600 personas, entre alumnos y público en general .

Cabe destacar que, el objetivo de la muestra es fomentar el aprendizaje práctico y experiencial . De manera tal que, los estudiantes experimenten de manera divertida y creativa con la tecnología.

En este sentido, el intendente Diego Costarelli destacó: "Aquí hay más de 35 proyectos, con escuelas representadas de todos los niveles. No solamente de Godoy Cruz, sino también de otros departamentos como del sur de Mendoza, Luján de Cuyo y San Martín", quien recorrió la feria y dialogó con alumnos y docentes.

Innovación y desarrollo de soluciones robóticas educativas

Pensamiento computacional y programación en educación

Programación y robótica para la sostenibilidad socioambiental

Robótica e Inteligencia Artificial para el futuro

Innovación educativa

image

Un espacio para toda la comunidad de Godoy Cruz

Costarelli valoró la amplia participación: "Es un orgullo poder hacer esto, que es una forma de apoyar a las escuelas y a los chicos. Lo bueno es que no solo pueden venir con la escuela, sino también con la familia. Está la invitación hecha para que disfruten de los proyectos y conozcan lo que hacen nuestros jóvenes".

Además, el jefe comunal subrayó la importancia de abrir estos espacios a toda la provincia. "Esta feria busca dar una oportunidad a todas las escuelas. Hemos visto proyectos impresionantes, como uno de realidad aumentada, que es fundamental para la vida de los chicos, porque hoy los adolescentes pasan muchas horas frente a las pantallas y necesitamos incentivar un uso responsable de la tecnología", agregó.

image

Formación para los oficios del futuro en Godoy Cruz

Durante la jornada, Costarelli también recordó la inversión municipal en programas de formación vinculados a las tecnologías emergentes. "Tenemos la Casa del Futuro y un Hub de Innovación en el Parque TIC, donde acompañamos a emprendedores y jóvenes que se inician en programación, diseño, robótica y oficios digitales. Siempre apoyamos esta iniciativa porque creemos que tiene que ver con los nuevos paradigmas de la educación", afirmó.

image

Proyectos que inspiran: del aula al mundo

Simón, estudiante de quinto grado del Colegio María Reina, presentó mbot, un robot con inteligencia artificial capaz de reconocer rostros y responder a órdenes de voz. Así, desde una computadora se le pueden dar instrucciones y el robot responde en tiempo real, lo que genera entusiasmo entre los más chicos que lo ven “cobrar vida”. Además, sus compañeras mostraron una app de reconocimiento climático que permite anticipar condiciones del tiempo y organizar actividades escolares. También diseñaron una agenda virtual, pensada como una herramienta práctica para que los estudiantes puedan administrar sus tareas y horarios de manera más organizada.

Por otro lado, Emir de segundo año de la escuela Atilio Anastasi sorprendió con un sistema de riego automatizado para huertas. Es que, el dispositivo mide la humedad del suelo y activa el riego cuando la tierra está seca. Mientras que, mientras que cuando detecta exceso de agua, lo corta automáticamente . Esta innovación no solo facilita el cuidado de cultivos escolares, sino que también promueve un uso responsable del recurso hídrico, un tema clave para Mendoza.

Los estudiantes de la escuela especial Enrique Luis Day mostraron un robot con inteligencia artificial. El mismo está diseñado para crear diálogos y cuentos interactivos. Entonces, con esta herramienta, los alumnos pueden inventar historias, leerlas en grupo y darles vida a través de la tecnología. Ciertamente, la propuesta fomenta la creatividad y mejora la interacción, especialmente en el ámbito de la educación especial, donde la lectura se convierte en un puente para la inclusión.

image

Una feria en Godoy Cruz que se consolida

La Expo Edu-Innova es un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo. Es que aquí, los estudiantes pueden mostrar sus creaciones y generar redes de colaboración.

Además, con la presencia de food-trucks y actividades recreativas, la experiencia combina educación, innovación y disfrute en familia.

De este modo, la feria se consolida como un punto de referencia anual en la agenda educativa provincial. Así, la idea es que, la Edu Innova siga fortaleciendo la innovación y la creatividad como motores del futuro.