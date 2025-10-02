2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Innovación educativa

Godoy Cruz abrió la Expo Edu-Innova con más de 35 proyectos escolares de Mendoza

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, destacó la participación de escuelas de toda la provincia en una feria que promueve el aprendizaje.

Expo Edu-Innova en Godoy Cruz, segunda edición.

Expo Edu-Innova en Godoy Cruz, segunda edición.

Por Sitio Andino Departamentales

La mañana de este jueves marcó la apertura de la segunda edición de la Expo Edu-Innova, en el Espacio Arizu de Godoy Cruz. El evento, que reúne a instituciones en educación de distintos puntos de Mendoza, ya fue visitado por más de 600 personas, entre alumnos y público en general.

Lee además
Vendimia 2026: cuatro propuestas compiten por celebrar los 90 años de la fiesta.
Festejo

Vendimia 2026: cuatro propuestas compiten por celebrar los 90 años de la fiesta
Godoy Cruz y el debate del cambio climático en el mundo.
Ciudades y futuro

Godoy Cruz alzó la voz mundial contra el calor urbano y el cambio climático

En este sentido, el intendente Diego Costarelli destacó: "Aquí hay más de 35 proyectos, con escuelas representadas de todos los niveles. No solamente de Godoy Cruz, sino también de otros departamentos como del sur de Mendoza, Luján de Cuyo y San Martín", quien recorrió la feria y dialogó con alumnos y docentes.

image

Innovación, tecnología y creatividad en Godoy Cruz

La Expo en Educación se organizó en torno a cinco ejes:

  • Innovación y desarrollo de soluciones robóticas educativas
  • Pensamiento computacional y programación en educación
  • Programación y robótica para la sostenibilidad socioambiental
  • Robótica e Inteligencia Artificial para el futuro
  • Innovación educativa
image

Un espacio para toda la comunidad de Godoy Cruz

Costarelli valoró la amplia participación: "Es un orgullo poder hacer esto, que es una forma de apoyar a las escuelas y a los chicos. Lo bueno es que no solo pueden venir con la escuela, sino también con la familia. Está la invitación hecha para que disfruten de los proyectos y conozcan lo que hacen nuestros jóvenes".

Además, el jefe comunal subrayó la importancia de abrir estos espacios a toda la provincia. "Esta feria busca dar una oportunidad a todas las escuelas. Hemos visto proyectos impresionantes, como uno de realidad aumentada, que es fundamental para la vida de los chicos, porque hoy los adolescentes pasan muchas horas frente a las pantallas y necesitamos incentivar un uso responsable de la tecnología", agregó.

image

Formación para los oficios del futuro en Godoy Cruz

Durante la jornada, Costarelli también recordó la inversión municipal en programas de formación vinculados a las tecnologías emergentes. "Tenemos la Casa del Futuro y un Hub de Innovación en el Parque TIC, donde acompañamos a emprendedores y jóvenes que se inician en programación, diseño, robótica y oficios digitales. Siempre apoyamos esta iniciativa porque creemos que tiene que ver con los nuevos paradigmas de la educación", afirmó.

image

Proyectos que inspiran: del aula al mundo

Simón, estudiante de quinto grado del Colegio María Reina, presentó mbot, un robot con inteligencia artificial capaz de reconocer rostros y responder a órdenes de voz. Así, desde una computadora se le pueden dar instrucciones y el robot responde en tiempo real, lo que genera entusiasmo entre los más chicos que lo ven “cobrar vida”. Además, sus compañeras mostraron una app de reconocimiento climático que permite anticipar condiciones del tiempo y organizar actividades escolares. También diseñaron una agenda virtual, pensada como una herramienta práctica para que los estudiantes puedan administrar sus tareas y horarios de manera más organizada.

Por otro lado, Emir de segundo año de la escuela Atilio Anastasi sorprendió con un sistema de riego automatizado para huertas. Es que, el dispositivo mide la humedad del suelo y activa el riego cuando la tierra está seca. Mientras que, mientras que cuando detecta exceso de agua, lo corta automáticamente . Esta innovación no solo facilita el cuidado de cultivos escolares, sino que también promueve un uso responsable del recurso hídrico, un tema clave para Mendoza.

Los estudiantes de la escuela especial Enrique Luis Day mostraron un robot con inteligencia artificial. El mismo está diseñado para crear diálogos y cuentos interactivos. Entonces, con esta herramienta, los alumnos pueden inventar historias, leerlas en grupo y darles vida a través de la tecnología. Ciertamente, la propuesta fomenta la creatividad y mejora la interacción, especialmente en el ámbito de la educación especial, donde la lectura se convierte en un puente para la inclusión.

image

Una feria en Godoy Cruz que se consolida

La Expo Edu-Innova es un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo. Es que aquí, los estudiantes pueden mostrar sus creaciones y generar redes de colaboración.

Además, con la presencia de food-trucks y actividades recreativas, la experiencia combina educación, innovación y disfrute en familia.

De este modo, la feria se consolida como un punto de referencia anual en la agenda educativa provincial. Así, la idea es que, la Edu Innova siga fortaleciendo la innovación y la creatividad como motores del futuro.

Temas
Seguí leyendo

Inauguraron la primera etapa del Centro Urbano Arizu, con servicios básicos y nuevas prestaciones

Viviendas dignas y modernas en Godoy Cruz: Cornejo y Costarelli inauguraron dos proyectos habitacionales

Milagroso rescate de una familia tras un incendio en una casa de Godoy Cruz

Elecciones 2025 en Godoy Cruz: estas son las boletas que te encontrarás para votar

AMEGAM 2025 en Godoy Cruz unió rock, cuarteto y ritmos tropicales en un mismo escenario

Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel

Godoy Cruz reconoció a las directoras de los jardines maternales municipales

Godoy Cruz ya cuenta con un centro de monitoreo modelo en la provincia

LO QUE SE LEE AHORA
feria del libro: que departamentos tendran actividades este jueves 2 de octubre
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este jueves 2 de octubre

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert.
En campaña

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

Por Florencia Martinez del Rio
El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Por Pablo Segura
En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Por Aconcagua Radio