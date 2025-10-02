2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Ciudades y futuro

Godoy Cruz alzó la voz mundial contra el calor urbano y el cambio climático

En el Cristoforo Colombo de Godoy Cruz se debatieron riesgos y medidas de resiliencia junto al Conicet, Unicipio, ministerios y municipios mendocinos.

Godoy Cruz y el debate del cambio climático en el mundo.

Godoy Cruz y el debate del cambio climático en el mundo.

Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de Godoy Cruz, fue anfitrión del debate global sobre resiliencia urbana. Así, en el Centro Cultural Cristoforo Colombo se desarrolló la jornada “Gran Mendoza Resiliente al Calor Urbano”.

Lee además
Vendimia 2026: cuatro propuestas compiten por celebrar los 90 años de la fiesta.
Festejo

Vendimia 2026: cuatro propuestas compiten por celebrar los 90 años de la fiesta
Godoy Cruz: inauguraron la primera etapa del Centro Urbano Arizu, con servicios básicos y nuevas prestaciones video
Gran Mendoza

Inauguraron la primera etapa del Centro Urbano Arizu, con servicios básicos y nuevas prestaciones

Cabe destacar que, la jornada fue reconocida internacionalmente al ser incluido por ONU-Hábitat en el marco de Octubre Urbano, el mes mundial de las ciudades.

Un espacio de diálogo y acción frente al cambio climático en Godoy Cruz

El evento puso en el centro de la discusión uno de los grandes desafíos de las ciudades contemporáneas: el impacto del calor urbano y su impacto. Así, se puso especial énfasis en la salud de los adultos mayores.

Además, contó con paneles temáticos que abordaron el tema desde distintos ángulos. Por lo que se trató desde la investigación científica (Conicet), la experiencia ciudadana, los enfoques provinciales (Unicipio, Ministerios de Gobierno, Salud y Seguridad) y las políticas municipales de Godoy Cruz y Las Heras.

image

Salud, seguridad y políticas públicas

Durante la jornada se compartieron testimonios de personas mayores y se analizaron los riesgos del calor extremo en la salud y la seguridad. También, se presentaron estrategias de adaptación urbana.

Por otra parte, se trabajó en una hoja de ruta con medidas concretas para mitigar los efectos de las olas de calor. Es que, este fenómeno es cada vez más frecuente en el contexto del cambio climático.

Un nuevo reconocimiento internacional para Godoy Cruz

Es importante resaltar que, la inclusión de esta actividad en la agenda de la ONU subraya el liderazgo de Godoy Cruz en materia ambiental. Ciertamente, este reconocimiento se suma a la VII Asamblea de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (RAMCC), realizada en abril, que congregó a más de 450 gobiernos locales en el Departamento.

Sobre CIPPEC

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento es una organización independiente y apartidaria . Entonces, elabora propuestas y conocimientos para fortalecer las políticas públicas. De manera tal que, su misión es contribuir a una Argentina más desarrollada, equitativa y con instituciones eficaces.

Temas
Seguí leyendo

Viviendas dignas y modernas en Godoy Cruz: Cornejo y Costarelli inauguraron dos proyectos habitacionales

Milagroso rescate de una familia tras un incendio en una casa de Godoy Cruz

Elecciones 2025 en Godoy Cruz: estas son las boletas que te encontrarás para votar

AMEGAM 2025 en Godoy Cruz unió rock, cuarteto y ritmos tropicales en un mismo escenario

Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel

Godoy Cruz reconoció a las directoras de los jardines maternales municipales

Godoy Cruz ya cuenta con un centro de monitoreo modelo en la provincia

A un mes de la brutal agresión en Godoy Cruz, sigue grave el músico Mauco Cuello

LO QUE SE LEE AHORA
Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza en el Este.
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este jueves 2 de octubre

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
Investigación

Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave

Te Puede Interesar

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?.
Transporte

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?

Por Natalia Mantineo
El Presupuesto 2026 y la obra pública: cuánto y a qué se destinará.
previsiones

El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

Por Cecilia Zabala
Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia
la agresora está aprehendida

Cómo sigue el joven apuñalado por su novia en General Alvear

Por Pablo Segura