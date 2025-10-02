Godoy Cruz alzó la voz mundial contra el calor urbano y el cambio climático

El departamento de Godoy Cruz , fue anfitrión del debate global sobre resiliencia urbana . Así, en el Centro Cultural Cristoforo Colombo se desarrolló la jornada “Gran Mendoza Resiliente al Calor Urbano”.

Asimismo, el encuentro estuvo organizado junto a CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). Por lo que, reunió a expertos, académicos, funcionarios y ciudadanía, los cuales debatieron estrategias para enfrentar las altas temperaturas .

Cabe destacar que, la jornada fue reconocida internacionalmente al ser incluido por ONU-Hábitat en el marco de Octubre Urbano, el mes mundial de las ciudades.

El evento puso en el centro de la discusión uno de los grandes desafíos de las ciudades contemporáneas: el impacto del calor urbano y su impacto. Así, se puso especial énfasis en la salud de los adultos mayores.

Además, contó con paneles temáticos que abordaron el tema desde distintos ángulos. Por lo que se trató desde la investigación científica (Conicet), la experiencia ciudadana, los enfoques provinciales (Unicipio, Ministerios de Gobierno, Salud y Seguridad) y las políticas municipales de Godoy Cruz y Las Heras.

Salud, seguridad y políticas públicas

Durante la jornada se compartieron testimonios de personas mayores y se analizaron los riesgos del calor extremo en la salud y la seguridad. También, se presentaron estrategias de adaptación urbana.

Por otra parte, se trabajó en una hoja de ruta con medidas concretas para mitigar los efectos de las olas de calor. Es que, este fenómeno es cada vez más frecuente en el contexto del cambio climático.

Un nuevo reconocimiento internacional para Godoy Cruz

Es importante resaltar que, la inclusión de esta actividad en la agenda de la ONU subraya el liderazgo de Godoy Cruz en materia ambiental. Ciertamente, este reconocimiento se suma a la VII Asamblea de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (RAMCC), realizada en abril, que congregó a más de 450 gobiernos locales en el Departamento.

Sobre CIPPEC

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento es una organización independiente y apartidaria . Entonces, elabora propuestas y conocimientos para fortalecer las políticas públicas. De manera tal que, su misión es contribuir a una Argentina más desarrollada, equitativa y con instituciones eficaces.