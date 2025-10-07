7 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Deuda

El mensaje de Natalio Mema a los legisladores por el pedido de "roll-over"

Natalio Mema, ministro de Gobierno, le pidió a los legisladores autorizar el roll-over del Presupuesto 2026 para mantener el precio del boleto.

El mensaje de Natalio Mema a los legisladores por el pedido de roll-over.

El mensaje de Natalio Mema a los legisladores por el pedido de "roll-over".

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, aseguró que no tienen previsto este año avanzar en un aumento en el pasaje del transporte público, sin embargo, le pidió a los legisladores que autoricen en roll-over del Presupuesto 2026 para que se liberen fondos para mantener el valor del boleto.

El Ejecutivo de la provincia de Mendoza, en su "ley de leyes" volvió a solicitar la aprobación "rollear" la deuda por $350.000 millones para refinanciar los vencimientos previstos para el año próximo. Al respecto se refirió el funcionario que acompañó al gobernador Alfredo Cornejo este martes en la presentación en la Terminal de Ómnibus de Mendoza de los nuevos colectivos con GNC que se incorporarán al sistema de transporte público de pasajeros.

Lee además
Natalio Mema, sobre la Variante Palmira: Dará solución a la congestión del tránsito vehicular en el Gran Mendoza.
Habilitaron la ruta

Natalio Mema, sobre la Variante Palmira: "Dará solución a la congestión del tránsito vehicular"
Presupuesto 2026: qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año. video
Legislatura

Presupuesto 2026: punto por punto, qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año

"Los años anteriores que hemos tenido la posibilidad de realizar roll-over pudimos mantener el precio del transporte, porque son fondos que quedan disponibles. En base a cómo vaya el tratamiento de la Ley de Presupuesto y la economía, vamos a ir evaluando la tarifa, pero hasta fin de año no van a haber audiencias públicas", dijo Mema respecto al incremento en el pasaje.

El pedido de Roll-over del Gobierno de Mendoza

"Tenemos la decisión política de invertir en el sistema de transporte, tiene un subsidio muy importante y también muchos controles. Vamos a seguir buscando la eficiencia e interviniendo en el precio de lo que cuesta y lo que pagan los usuarios", declaró el Ministro.

En esa línea, sobre que hará el Gobierno si habrá aumento en la tarifa si la Legislatura no aprueba roll-over, Mema afirmó: "Tendremos menos herramientas para mantener esa diferencia", y agregó: "Hemos bajado mucho la deuda en dólares, fuimos a endeudamiento en pesos".

7 de octubre, nuevas unidades a GNC del transporte público de pasajeros, terminal de omnibus, micros, bondis, terminal, alfredo cornejo, natalio mema

La votación requerirá apoyo calificado (dos tercios) en Diputados y el Senado, por lo que el oficialismo deberá negociar con la oposición si quiere asegurar la herramienta financiera el año próximo.

Endeudamiento para obras

El Gobierno de Mendoza, en su Presupuesto 2026, pidió también autorización para nuevos financiamientos, en total unos $240.000 millones. para finalizar la obra de extensión de las trazas del Metrotranvía en sus etapas 3 y 4, hacia Luján de Cuyo y hacia el Aeropuerto El Plumerillo, y comenzar los trabajos del Tren de Cercanía para unir el Este con el área metropolitana.

"Estamos mostrando que cumplimos año a año. Vamos a pedir financiamiento para lo que le queda a la obra, lo que está en juego es la obra misma porque así fue pactado en la Legislatura, esperamos tener el acompañamiento que hemos tenido los años anteriores", dijo Mema.

La visita de Javier Milei

Respecto a posibles disturbios durante la visita de Javier Milei, quien asistirá el 9 de octubre al tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de ese departamento, Mema desmintió que se repita lo sucedido en recientes actividades del mandatario.

"Todas esas operaciones hay que dejarlas de lado, obviamente vamos a estar atentos y reforzaremos la seguridad. Hemos estado en contacto con las autoridades de la Cámara", sentenció el funcionario sobre la llegada de Milei a territorio peronista.

"Es una oportunidad que no vamos a desaprovechar, tenemos que buscar consenso para la visita del Presidente, tener un diálogo constructivo con el Presidente, pedir lo que hace falta y sostener lo que está bien. No somos el conurbano bonaerense ni Tierra del Fuego, y tenemos la oportunidad de demostrarlo", añadió.

Temas
Seguí leyendo

Promulgaron el decreto sobre la nueva Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno aprobó la extradición de Fred Machado

Elecciones 2025 en Maipú: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cuál es la multa por no votar?

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

Habló Fred Machado y reconoció que financió a José Luis Espert para la campaña del 2019

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos

Tras la muerte de una mujer por la caída de un árbol, Maipú Municipio declaró la emergencia

LO QUE SE LEE AHORA
Carina Sedano deja la conducción del SUTE.
Semana clave

Elecciones en el SUTE: más de 22 mil trabajadores de la educación votan una nueva conducción

Las Más Leídas

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa video
El joven sigue grave

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear

La estación de servicio de Las Heras donde ocurrió el robo.
Investigación

Robo exprés en una estación de servicio de Las Heras: se llevaron la recaudación

Carina Sedano deja la conducción del SUTE.
Semana clave

Elecciones en el SUTE: más de 22 mil trabajadores de la educación votan una nueva conducción

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos.
Seguridad

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos

Te Puede Interesar

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

Por Natalia Mantineo
Tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica en el lugar
Ocurrieron en la misma cuadra

Dos accidentes en Las Heras dejaron tres personas heridas

Por Carla Canizzaro
Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno aprobó la extradición de Fred Machado
vinculado a Espert

Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno aprobó la extradición de Fred Machado

Por Sitio Andino Política