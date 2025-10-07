7 de octubre de 2025
Sitio Andino
AI Weekend vuelve a Mendoza: un encuentro con IA, creatividad y futuro

El 17 y 18 de octubre en la Nave Cultural habrá charlas, workshops y una hackatón abierta a toda la comunidad. Inteligencia Artificial, emprendimiento y más.

Por Sitio Andino Sociedad

Luego de sus ediciones en Buenos Aires y Rosario, AI Weekend 2025 regresa a Mendoza, la ciudad que lo vio nacer. Esta nueva edición se realizará el 17 y 18 de octubre en la Nave Cultural, con una propuesta que combina inteligencia artificial, pensamiento creativo y formación práctica para públicos de todas las edades y perfiles.

AI Weekend se consolida como el evento de IA más accesible y transversal del país, pensado especialmente para quienes no provienen del mundo técnico pero quieren incorporar esta tecnología en su profesión, emprendimiento o industria. “El objetivo es que cada persona se lleve una experiencia transformadora: inspiración, nuevos contactos y, sobre todo, confianza para animarse a usar IA en sus ideas o proyectos”, afirma Emiliano Panelli, fundador del evento.

Charlas acerca de la utilización de la Inteligencia Artificial aplicada a los proyectos individuales

Speakers confirmados

La edición de Mendoza contará con un line-up de referentes nacionales e internacionales, entre ellos:

  • Augusto Salvatto (Rock & Data)
  • Martín Rabaglia (Genosha), ganador de un Cannes de Oro
  • Juan Funes y Noe Antonelli (Furor Studio)
  • Melanie Swarynski (Google)
  • Esteban Suárez (V0)
  • Martín Sanado (Amazon)
  • Santiago Cavanna (Microsoft)
  • Eugenia Hausser (iPlan)
  • Melina Bordino (Febrero Made)

Un espacio formativo, creativo y abierto en la Nave Cultural

Durante dos jornadas, AI Weekend ofrecerá charlas inspiradoras, workshops interactivos y una hackatón intensiva donde personas de distintas disciplinas podrán co-crear soluciones desde cero con ayuda de IA.

Este año, la hackatón abre sus puertas también a estudiantes de secundaria, invitándolos a sumarse a la experiencia de crear proyectos reales junto a profesionales, creativos y emprendedores. Una oportunidad única para que las nuevas generaciones experimenten el potencial de la inteligencia artificial en primera persona.

La Nave Cultural será el escenario ideal, en un entorno joven, universitario y colaborativo que refleja el espíritu del evento: aprender haciendo, pensar con otros y salir del lugar común. También se presentarán casos reales de aplicación de IA en educación, agro, salud, medios, música, redes sociales y desarrollo de productos.

Un evento para conocer de la mano d elos referentes todo acerca de la inteligencia artificial y cómo aplicarla

Entradas anticipadas disponibles

Los cupos son limitados y las entradas ya están disponibles en el sitio web oficial. AI Weekend es una experiencia inmersiva y federal que recorre distintas ciudades del país para acercar la inteligencia artificial a emprendedores, creativos, estudiantes y profesionales. A través de charlas, talleres prácticos y dinámicas colaborativas, busca democratizar el acceso al conocimiento y fomentar la innovación en entornos reales.

