En modo showman, Milei cantó en el Movistar Arena y dejó mensajes a Cristina e Israel

El presidente Javier Milei encabezó este lunes un multitudinario acto en el estadio Movistar Arena , donde presentó su nuevo libro “ La Construcción del Milagro ” y ofreció un show musical junto a “La Banda Presidencial” , en un intento por reactivar la campaña de La Libertad Avanza (LLA) tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por Buenos Aires.

El evento, que combinó mística libertaria, rock y política , buscó levantar el ánimo del oficialismo luego de una semana marcada por las acusaciones contra Espert por sus supuestos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado , investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

Pasadas las 20.30, Milei irrumpió en el estadio atravesando la multitud , al estilo de sus cierres de campaña, mientras sonaba “ Demoliendo Hoteles ”, de Charly García.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram

Enfundado en un camperón negro y visiblemente entusiasmado , subió al escenario entre cánticos de sus seguidores y abrazó a su hermana, Karina Milei , antes de gritar: “Toda la casta es de mi apetito” .

Acompañado por su banda, interpretó varios temas de rock nacional, entre ellos “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos, y volvió a recrear el clásico “Panic Show” de La Renga, que suele usar en sus actos. Entre los músicos se destacaron la diputada Lilia Lemoine, en coros, y el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en batería.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram

Agradecimientos al “triángulo de hierro” en la presentación de Javier Milei

En medio de su presentación, el presidente agradeció a su equipo más cercano, al que denominó “el triángulo de hierro”, integrado por Karina Milei y Santiago Caputo.

“Quiero darles las gracias a todos los que hicieron posible que yo esté aquí, a los funcionarios, diputados, senadores, y a los jóvenes de todo el país”, expresó.

Además, destacó el trabajo de las agrupaciones libertarias: “A la Púrpura y a las Fuerzas del Cielo, porque la victoria no depende de la cantidad, sino de las fuerzas que vienen del cielo”, dijo entre aplausos y cánticos.

También le habló a la oposición, a la que le dedicó una pieza acusándolos de “tira piedras”. “¿Escuchaste kirchnerista? Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra", dijo, en alusión a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, en las que la principal fuerza de oposición se impuso por una amplia diferencia a La Libertad Avanza.

Embed “Tira piedras, kuka tira piedras”



El cántico de Javier Milei en la presentación de su libro con imágenes proyectadas de la represión en el Congreso de la Nación. https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/9g0hNnZYxF — Corta (@somoscorta) October 7, 2025

En ese marco, arengó al público a entonar el cántico “Cristina es tobillera”, en referencia a la prisión domiciliaria que cumple la exmandataria nacional por la causa Vialidad.

Luego se emitió un spot de reversión de Star Wars donde se lo ve en un enfrentamiento con la mayoría de los medios de comunicación; la expresidenta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram

“Si no, no harían tantas operaciones; el que sabe que va a ganar no hace trampa”, exclamó el mandatario.

Por otra parte, el presidente hizo una fuerte defensa de Israel en medio del conflicto en la Frankja de Ganza, al advertir que ese país es el “bastión de occidente”.

También pidió por los rehenes en Gaza, entre los cuales hay “cuatro argentinos”, y le brindó un respaldo al matrimonio argentino que fue agredido junto a sus hijos por motivos antisemitas, en un hecho por el que, dijo, “tomaron autos de manera inmediata” los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

Embed "Queremos rendir un homenaje a las víctimas del 7 de octubre"



Javier Milei exigió "la pronta recuperación de todos los secuestrados" en los ataques de Hamas a Israel.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/CswVXRFc7t — Corta (@somoscorta) October 7, 2025

Incidentes en las afueras del estadio

En simultáneo, se registraron enfrentamientos en las inmediaciones del Movistar Arena, sobre la avenida Corrientes. Militantes libertarios se cruzaron con integrantes del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), y también hubo momentos de tensión con la Policía.

Horas antes del inicio del acto, un grupo de manifestantes opositores se concentró en el parque Los Andes para protestar contra las políticas del Gobierno.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram

La presentación del libro y la búsqueda de impulso político

Con la presentación de su libro, Milei intentó recuperar la iniciativa tras el impacto político por la renuncia de Espert y reafirmar su liderazgo dentro de La Libertad Avanza, en medio de una campaña que había quedado paralizada.

“La Construcción del Milagro” recorre el camino del libertario desde su irrupción mediática hasta su llegada a la Casa Rosada, y busca reavivar el relato de transformación y batalla cultural que lo llevó al poder.

El evento cerró con un discurso dirigido a sus militantes y a quienes lo seguían por transmisión, donde Milei insistió en su cruzada contra “la casta” y prometió seguir “dando la batalla cultural hasta el final”.

Repasá el show completo de Javier Milei