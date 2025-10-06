Javier Milei presenta su libro en el Movistar Arena y hubo incidentes en las afueras del estadio

Javier Milei presenta su libro en el Movistar Arena y hay incidentes en las afueras del estadio

image Javier Milei presenta su libro en el Movistar Arena y hubo incidentes en las afueras del estadi Se vivieron momentos de tensión por una serie de incidentes en las inmediaciones del estadio entre manifestantes de La Libertad Avanza y vecinos de Chacarita y Villa Crespo que se acercaron a repudiar la presencia del mandatario en el barrio.

image Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad apartaron a los manifestantes que se hicieron presentes en las inmediaciones del predio y resguardaron así la organización del acto.

Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que hubo “grupos antagónicos en el lugar, los cuales fueron encapsulados por personal policial”, y añadieron que “al momento no hay detenidos”.

El personal policial, en tanto, resultó “ileso”, añadieron las fuentes. Milei y Karina Milei, al frente del acto en el Movistar Arena El Presidente hizo su ingreso minutos antes de las 21 y, si bien en el escenario lo esperaba una banda, los organizadores del acto emitieron por los altoparlantes la versión original de “Panic Show” de La Renga, el tema que el mandatario adoptó como leitmotiv desde 2023. 2025_10_251006826-scaled