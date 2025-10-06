Javier Milei presenta su libro en el Movistar Arena y hubo incidentes en las afueras del estadio

Luego de aceptar la renuncia de José Luis Espert a la candidatura en la provincia de Buenos Aires en medio del escándalo por presuntos vínculos narco y a menos de tres semanas de las elecciones, el presidente Javier Milei encabeza este lunes un acto en el Movistar Arena rodeado de sus ministros, dirigentes de La Libertad Avanza y aliados, en el que presentará un libro, dará un discurso y cantará con el conjunto La Banda Presidencial en lo que busca ser un relanzamiento de campaña.
image
Javier Milei presenta su libro en el Movistar Arena y hubo incidentes en las afueras del estadi
Se vivieron momentos de tensión por una serie de incidentes en las inmediaciones del estadio entre manifestantes de La Libertad Avanza y vecinos de Chacarita y Villa Crespo que se acercaron a repudiar la presencia del mandatario en el barrio.
Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad apartaron a los manifestantes que se hicieron presentes en las inmediaciones del predio y resguardaron así la organización del acto.
Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que hubo “grupos antagónicos en el lugar, los cuales fueron encapsulados por personal policial”, y añadieron que “al momento no hay detenidos”.
El personal policial, en tanto, resultó “ileso”, añadieron las fuentes.
Milei y Karina Milei, al frente del acto en el Movistar Arena
El Presidente hizo su ingreso minutos antes de las 21 y, si bien en el escenario lo esperaba una banda, los organizadores del acto emitieron por los altoparlantes la versión original de “Panic Show” de La Renga, el tema que el mandatario adoptó como leitmotiv desde 2023.