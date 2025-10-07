Operativos policiales en Mendoza: detenidos, vehículos recuperados y droga incautada

Las maniobras, permitieron reforzar la presencia policial en la vía pública y desactivar diversos ilícitos

En una serie de operativos preventivos desplegados en distintos departamentos, la Policía de Mendoza logró la detención de varias personas vinculadas con hechos delictivos y la recuperación de bienes sustraídos . Las maniobras, coordinadas por la Unidad de Acción Preventiva (UAP), permitieron reforzar la presencia policial en la vía pública y desactivar diversos ilícitos.

Durante un patrullaje en calle Vergara, el personal policial halló una motocicleta QJ Motor SRT 800 escondida detrás de un contenedor de residuos. El rodado presentaba daños en el tablero, la defensa lateral y el tanque de combustible, lo que confirmaba que había sido robado con anterioridad.

Patrullajes preventivos Un amplio operativo policial en Mendoza terminó con cinco detenidos y el secuestro de armas

Minutos más tarde, en la intersección de Nuestra Señora del Carmen y Profesor Mathus , se recuperó un televisor Smart de 55 pulgadas junto con prendas de vestir, un taladro, un masajeador y ocho pares de zapatillas, todos elementos sustraídos de una vivienda de la zona.

En una serie de operativos preventivos, la Policía de Mendoza logró la detención de varias personas

Además, en calle Correa Saá , dos hombres fueron detenidos mientras transportaban artefactos de baño robados , quedando ambos a disposición de la Justicia.

Godoy Cruz: vehículos robados y droga incautada

En otro operativo, sobre calle Yrigoyen, efectivos policiales detectaron un Fiat Palio con pedido de robo simple, el cual fue recuperado y puesto a disposición de la fiscalía correspondiente.

policía de mendoza, operativo Efectivos policiales detectaron un Fiat Palio con pedido de robo simple Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En tanto, en la intersección de Isuani y Posta de Yatasto, fue aprehendido un hombre de 40 años que intentó evadir el control policial. Durante la requisa, se le secuestró cannabis sativa fraccionada en envoltorios transparentes, la cual fue asegurada conforme a los protocolos vigentes.

Ciudad y Luján: detenido con medida pendiente y secuestro de motocicleta

En el centro capitalino, en calles Perú y Mosconi, la Policía detuvo a un hombre de 31 años que presentaba una medida judicial pendiente solicitada por la Oficina Fiscal de Capital.

Finalmente, en Luján de Cuyo, sobre ruta 82 y Roque Sáenz Peña, los uniformados secuestraron una motocicleta Honda XR 150 cc, en la que circulaban dos personas sin casco ni documentación. El rodado fue trasladado al Destacamento Blanco Encalada.