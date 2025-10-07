7 de octubre de 2025
Sitio Andino
maltrato animal

La Policía de Mendoza realizó dos operativos por traslado irregular de ganado

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron dos operativos en General Alvear y Guaymallén por el traslado irregular de ganado.

Nuevo operativo de la Policía de Mendoza contra el maltrato animal. 

En dos operativos distintos realizados en las últimas horas, la Policía de Mendoza intervino en casos vinculados con el control de animales y el cumplimiento de las normativas de sanidad animal. En General Alvear, efectivos de la Policía Rural secuestraron 15 terneros que eran trasladados sin la marca obligatoria, mientras que, en Guaymallén, personal policial rescató una yegua en estado de desnutrición, víctima de maltrato animal.

El primer operativo en General Alvear

El primero de los procedimientos tuvo lugar en el kilómetro 422 de la Ruta Nacional 143 Sur, en General Alvear, durante una maniobra de control y patrullaje habitual.

Allí, los efectivos interceptaron un camión Mercedes-Benz conducido por un hombre que viajaba acompañado por otra persona. Al realizar la inspección del vehículo, constataron que transportaban 15 terneros —13 de pelaje negro y 2 colorados— sin marca a fuego visible, una irregularidad que infringe las normas de trazabilidad y control sanitario del ganado en la provincia.

Ante la falta de documentación y la evidente infracción, intervino el ayudante fiscal de turno, quien ordenó el secuestro inmediato de los animales, que quedaron bajo resguardo de Ganadería provincial. La Oficina Fiscal de la Comisaría 14 de General Alvear supervisó el procedimiento y labró las actuaciones correspondientes.

Otro procedimiento en Guaymallén

Por otra parte, en Guaymallén, la misma dependencia policial intervino tras un aviso vecinal que alertaba sobre un caso de maltrato animal en el barrio Las Viñas.

Al arribar al domicilio señalado, los uniformados encontraron a una yegua en evidente estado de desnutrición, sin herraduras y sin los cuidados básicos requeridos.

La moradora del lugar no pudo acreditar la propiedad del equino ni presentar documentación sanitaria. Por disposición del ayudante fiscal N°1 de Guaymallén, el animal fue secuestrado y trasladado a un corral habilitado por Ganadería provincial para su atención y recuperación.

Estos procedimientos refuerzan la labor de la Policía de Mendoza en el control de transporte ganadero y en la lucha contra el maltrato animal, acciones que forman parte de los operativos permanentes en todo el territorio provincial.

