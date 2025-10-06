Lo detuvieron por manejar alcoholizado en Guaymallén

Un hombre fue detenido en la madrugada de este lunes por personal de la Policía de Mendoza luego de ser sorprendido manejando en estado de ebriedad durante un control de alcoholemia realizado en Guaymallén , por lo que ahora deberá afrontar un proceso contravencional .

El procedimiento se desarrolló cerca de las 04.20 , en la intersección de las calles 25 de Mayo y Dorrego , en Guaymallén, cuando los efectivos policiales que realizaban un control vehicular de rutina detuvieron la marcha de un Volkswagen Vento que circulaba en dirección de oeste a este.

El conductor, fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó un resultado positivo alarmante: 1.63 gramos de alcohol por litro de sangre , más de tres veces el límite permitido por la legislación vigente.

Ante el resultado, los uniformados labraron las actuaciones correspondientes y procedieron al secuestro del vehículo, además de trasladar al conductor a la dependencia policial más cercana para continuar con el procedimiento establecido por la Ley de Tránsito.

Desde la Policía de Mendoza destacaron que estos controles de alcoholemia forman parte de los operativos preventivos que se realizan de manera constante en distintos puntos del Gran Mendoza, con el objetivo de reducir los siniestros viales y promover una conducción responsable.

El caso de Guaymallén se suma a una serie de procedimientos similares efectuados en las últimas semanas, en los que varios conductores fueron detectados con altos niveles de alcohol en sangre.