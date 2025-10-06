6 de octubre de 2025
Sitio Andino
Lo detuvieron por manejar alcoholizado en Guaymallén

Un hombre arrojó 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control de alcoholemia en Guaymallén y quedó detenido.

El control de alcoholemia se realizó esta madrugada en Guaymallén.&nbsp;

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Un hombre fue detenido en la madrugada de este lunes por personal de la Policía de Mendoza luego de ser sorprendido manejando en estado de ebriedad durante un control de alcoholemia realizado en Guaymallén, por lo que ahora deberá afrontar un proceso contravencional.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 04.20, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Dorrego, en Guaymallén, cuando los efectivos policiales que realizaban un control vehicular de rutina detuvieron la marcha de un Volkswagen Vento que circulaba en dirección de oeste a este.

El conductor, fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó un resultado positivo alarmante: 1.63 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite permitido por la legislación vigente.

Control de alcoholemia positivo en Guaymallén

Ante el resultado, los uniformados labraron las actuaciones correspondientes y procedieron al secuestro del vehículo, además de trasladar al conductor a la dependencia policial más cercana para continuar con el procedimiento establecido por la Ley de Tránsito.

Desde la Policía de Mendoza destacaron que estos controles de alcoholemia forman parte de los operativos preventivos que se realizan de manera constante en distintos puntos del Gran Mendoza, con el objetivo de reducir los siniestros viales y promover una conducción responsable.

El caso de Guaymallén se suma a una serie de procedimientos similares efectuados en las últimas semanas, en los que varios conductores fueron detectados con altos niveles de alcohol en sangre.

Cruce de rutas 92 y 94, en Tunuyán, donde ocurrió el accidente vial. 
Investigación

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

El Gobierno oficializó las modificaciones que se aprobaron al Estatuto del Empleado Público.
Ya rige el nuevo Estatuto del Empleado Público: cuáles son los cambios

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó en la Legislatura los detalles del Presupuesto 2026 previsto para su cartera.
Presupuesto 2026: Jimena Latorre explicó en qué gastará los $60.000 millones asignados a su cartera

El Comedor Los Horneritos se reactiva y apela a la solidaridad de los mendocinos.
El Comedor Los Horneritos se "reactiva" y apela a la solidaridad de los mendocinos

El Gobierno nacional actualizó los precios mínimos de biodiésel y bioetanol para octubre: cómo quedaron
El Gobierno nacional actualizó los precios de biodiésel y bioetanol para octubre: cómo quedaron

