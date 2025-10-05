Guaymallén recicló más de 700 kilos de residuos electrónicos

Guaymallén tuvo su cuarta edición de la Campaña de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) junto a la empresa Reciclarg. Durante la recepción de la basura de aparatos que se realizó el jueves 2 de octubre de 9 a 14 en la explanada del edificio municipal, los vecinos del departamento sumaron 711 kilos de RAEEs, por lo que la Dirección de Ambiente y Energía consideró un éxito a la jornada.
Es necesario recolectar y reciclar las RAEEs porque los componentes incluidos en ellas pueden ser reutilizados en la fabricación de otros aparatos, como oro, plata y cobre, así como también hacer la disposición final de sustancias peligrosas como como plomo, mercurio y cadmio que, si no se tratan adecuadamente, pueden contaminar el suelo, el agua y el aire, afectando la salud humana y el equilibrio ambiental.
Los vecinos podían llevar a la explanada municipal impresoras, computadoras, celulares, mouses, teclados, tostadoras, licuadoras, microondas, planchitas y secadores de pelo, pendrives, auriculares, entre otros.
En esta campaña no se pueden entregar electrodomésticos de la línea blanca (heladeras, lavarropas o aire acondicionados).