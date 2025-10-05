5 de octubre de 2025
{}
Guaymallén recicló más de 700 kilos de residuos electrónicos

Los vecinos de Guaymallén llevaron impresoras, microondas, celulares y más. La iniciativa busca reducir el impacto ambiental de los residuos electrónicos.

Residuos electrónicos, reciclaje, Municipalidad de Guaymallén
Foto: Prensa Municipalidad de Guaymallén
Por Sitio Andino Departamentales

Guaymallén tuvo su cuarta edición de la Campaña de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) junto a la empresa Reciclarg. Durante la recepción de la basura de aparatos que se realizó el jueves 2 de octubre de 9 a 14 en la explanada del edificio municipal, los vecinos del departamento sumaron 711 kilos de RAEEs, por lo que la Dirección de Ambiente y Energía consideró un éxito a la jornada.

image

Es necesario recolectar y reciclar las RAEEs porque los componentes incluidos en ellas pueden ser reutilizados en la fabricación de otros aparatos, como oro, plata y cobre, así como también hacer la disposición final de sustancias peligrosas como como plomo, mercurio y cadmio que, si no se tratan adecuadamente, pueden contaminar el suelo, el agua y el aire, afectando la salud humana y el equilibrio ambiental.

image

¿Qué se entregó en la campaña de Guaymallén?

Los vecinos podían llevar a la explanada municipal impresoras, computadoras, celulares, mouses, teclados, tostadoras, licuadoras, microondas, planchitas y secadores de pelo, pendrives, auriculares, entre otros.

En esta campaña no se pueden entregar electrodomésticos de la línea blanca (heladeras, lavarropas o aire acondicionados).

image

Se reciben RAEEs todo el año en Guaymallén

La campaña está dentro de un programa más amplio. Guaymallén cuenta con Puntos Limpios permanentes donde se pueden llevar los residuos electrónicos durante todo el año:

  • Mendoza Plaza Shopping: Calle Gagliardi (altura aprox 3600 – estacionamiento).
  • Alto Dorrego Mall: Ingreso por Paso de los Patos.
  • Centro Verde Guaymallén: Calle Santa Isabel S/N, El Sauce.
Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje
