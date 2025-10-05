5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Tres agresores prófugos

Noche de tensión en Guaymallén: un joven de 19 años fue herido con arma blanca y terminó hospitalizado

El joven fue apuñalado durante una riña en el barrio Congreso de Guaymallén. La víctima fue trasladada al Hospital Central y está fuera de peligro.

Lo atacaron en la puerta de su casa en Guaymallén: terminó en el hospital

Lo atacaron en la puerta de su casa en Guaymallén: terminó en el hospital

Por Celeste Funes

Un joven de 19 años resultó herido con arma blanca durante una riña ocurrida en la tarde del sábado en el barrio Congreso de Guaymallén. La víctima fue trasladada por sus familiares al Hospital Central, donde fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro.

Violencia en el barrio Congreso: un joven fue apuñalado y hay tres prófugos

El hecho ocurrió alrededor de las 19.08 en la zona del barrio Congreso, en jurisdicción de la Subcomisaría Campos de Guaymallén. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida tras una pelea en la vía pública.

Lee además
Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado
Cayó tras amenazar a una familia en Malargüe.
En estado de ebriedad

Detuvieron en Malargüe a un hombre tras amenazar de muerte a una familia

Cuando los efectivos llegaron al lugar, fueron informados de que la víctima, identificada como E. C. (19), había sido trasladada por familiares al Hospital Central. En ese centro asistencial, el médico de guardia diagnosticó una herida por arma blanca en el omóplato, por lo que el joven fue ingresado de urgencia al quirófano.

Minutos más tarde, el personal médico confirmó que el paciente se encuentra fuera de peligro, permaneciendo internado en sala común bajo observación.

La principal hipótesis

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ataque se produjo cuando tres sujetos llegaron hasta la vivienda del joven y, tras una discusión, comenzó una riña que terminó con la víctima herida. Tras el enfrentamiento, los agresores escaparon del lugar y son buscados por la Policía de Mendoza.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron en Malargüe a un hombre tras amenazar de muerte a una familia

Tunuyán: un ciclista fue atropellado y terminó con una fractura expuesta

Dio 1,30 de alcohol en sangre en Guaymallén y quiso escapar: terminó con tres acompañantes detenidos

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años

Con más de 2 gramos de alcohol en sangre, detuvieron a un conductor en Luján de Cuyo

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
La inacción del 911 despertó el malestar social. El autor del crimen recibió perpetua
Un caso que aún duele

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Las Más Leídas

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje
En plena vía pública

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Paso Internacional Los Libertadores. Conocé cómo se encuentra este domingo 5 de octubre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

Rige un alerta amarilla por fuertes vientos en algunas zonas de Mendoza este domingo.
Atención

Alerta amarilla por vientos y Zonda en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael.
Búsqueda

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael

Te Puede Interesar

Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

Por Pablo Segura
La inacción del 911 despertó el malestar social. El autor del crimen recibió perpetua
Un caso que aún duele

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Por Carla Canizzaro
 Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos.
Saludable

Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos

Por Natalia Mantineo