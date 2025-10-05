Noche de tensión en Guaymallén: un joven de 19 años fue herido con arma blanca y terminó hospitalizado

Lo atacaron en la puerta de su casa en Guaymallén: terminó en el hospital

Por Celeste Funes







Un joven de 19 años resultó herido con arma blanca durante una riña ocurrida en la tarde del sábado en el barrio Congreso de Guaymallén. La víctima fue trasladada por sus familiares al Hospital Central, donde fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro.

Violencia en el barrio Congreso: un joven fue apuñalado y hay tres prófugos El hecho ocurrió alrededor de las 19.08 en la zona del barrio Congreso, en jurisdicción de la Subcomisaría Campos de Guaymallén. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida tras una pelea en la vía pública.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, fueron informados de que la víctima, identificada como E. C. (19), había sido trasladada por familiares al Hospital Central. En ese centro asistencial, el médico de guardia diagnosticó una herida por arma blanca en el omóplato, por lo que el joven fue ingresado de urgencia al quirófano.

Minutos más tarde, el personal médico confirmó que el paciente se encuentra fuera de peligro, permaneciendo internado en sala común bajo observación.

La principal hipótesis De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ataque se produjo cuando tres sujetos llegaron hasta la vivienda del joven y, tras una discusión, comenzó una riña que terminó con la víctima herida. Tras el enfrentamiento, los agresores escaparon del lugar y son buscados por la Policía de Mendoza. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.