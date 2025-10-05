Dio 1,30 de alcohol en sangre en Guaymallén y quiso escapar: terminó con tres acompañantes detenidos

Un control vehicular de rutina terminó en disturbio en Guaymallén , cuando un conductor dio positivo en alcoholemia y se resistió a la autoridad. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo y derivó en la detención de tres personas que acompañaban al infractor.

El suceso tuvo lugar cerca de las 5.05 de la madrugada en la intersección de calle Holmberg y 25 de Mayo. A llí, efectivos de la Policía de Seguridad Vial realizaban tareas de control e identificación de vehículos cuando detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol , conducido por D. C., de 47 años .

Durante el procedimiento, los agentes practicaron el test de alcoholemia , que arrojó un resultado positivo de 1,30 gramos por litro de sangre , más del doble del límite permitido por la Ley 9099 .

Según informaron fuentes policiales, al solicitarle la licencia de conducir , el hombre arrojó el documento al interior del rodado en un intento de evitar su secuestro. Ante la reacción, los uniformados intentaron aprehenderlo , momento en que la situación se tornó violenta.

De acuerdo con el parte oficial, una mujer y dos hombres que viajaban como acompañantes descendieron del vehículo y comenzaron a agredir físicamente a los efectivos, iniciándose un forcejeo en plena vía pública.

Minutos después, personal policial en apoyo acudió al lugar y logró reducir a los agresores, quienes fueron trasladados a sede judicial. En tanto, el conductor quedó imputado por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, que sanciona la alcoholemia positiva.

Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Contravencional en turno, mientras que la Policía de Seguridad Vial labró las correspondientes actas de infracción y procedió a la retención del rodado.