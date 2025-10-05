5 de octubre de 2025
Dio 1,30 de alcohol en sangre en Guaymallén y quiso escapar: terminó con tres acompañantes detenidos

El episodio ocurrió en Holmberg y 25 de Mayo, en Guaymallén. El conductor de un Volkswagen Gol se resistió al operativo y agredió a los uniformados.

 Por Celeste Funes

Un control vehicular de rutina terminó en disturbio en Guaymallén, cuando un conductor dio positivo en alcoholemia y se resistió a la autoridad. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo y derivó en la detención de tres personas que acompañaban al infractor.

Caos y violencia en un control de alcoholemia en Guaymallén

El suceso tuvo lugar cerca de las 5.05 de la madrugada en la intersección de calle Holmberg y 25 de Mayo. Allí, efectivos de la Policía de Seguridad Vial realizaban tareas de control e identificación de vehículos cuando detuvieron la marcha de un Volkswagen Gol, conducido por D. C., de 47 años.

Durante el procedimiento, los agentes practicaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,30 gramos por litro de sangre, más del doble del límite permitido por la Ley 9099.

Según informaron fuentes policiales, al solicitarle la licencia de conducir, el hombre arrojó el documento al interior del rodado en un intento de evitar su secuestro. Ante la reacción, los uniformados intentaron aprehenderlo, momento en que la situación se tornó violenta.

De acuerdo con el parte oficial, una mujer y dos hombres que viajaban como acompañantes descendieron del vehículo y comenzaron a agredir físicamente a los efectivos, iniciándose un forcejeo en plena vía pública.

Minutos después, personal policial en apoyo acudió al lugar y logró reducir a los agresores, quienes fueron trasladados a sede judicial. En tanto, el conductor quedó imputado por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099, que sanciona la alcoholemia positiva.

Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Contravencional en turno, mientras que la Policía de Seguridad Vial labró las correspondientes actas de infracción y procedió a la retención del rodado.

