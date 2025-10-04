4 de octubre de 2025
Guaymallén abrió el Salón de Arte para Personas Ciegas "Mario Luis Dell'Innocenti"

Habrá premiaciones, menciones especiales y visitas guiadas para instituciones y escuelas en la sala de Villa Nueva de Guaymallén.

Tuvo lugar la apertura del XI Salón de Arte para Personas Ciegas “Mario Luis Dell’Innocenti” en Salas de Arte Libertad de Guaymallén. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo que las obras artísticas puedan ser percibidas por personas ciegas, generando mayor inclusión cultural.

Desde 2016, el Concejo Deliberante de Guaymallén institucionalizó la realización de este concurso mediante las declaraciones 057/2016 y 083/2019. Es organizado junto a Salas de Arte Libertad, dependiente de la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Guaymallén.

La elección de los ganadores en Guaymallén

Un jurado especializado en arte elegirá las obras ganadoras: primer y segundo puesto, y cinco menciones especiales. A esto se sumará un premio especial dando participación a aquellas instituciones y escuelas que visitan de forma guiada la exposición. El acto de premiación se realizará el jueves 9 de octubre, a las 18.00 horas, en Salas de Arte Libertad.

Las instituciones interesadas en agendar una visita deben comunicarse previamente al teléfono 2616324792.

La exposición estará abierta al público hasta el miércoles 29 de octubre y podrá ser visitada de lunes a sábados de 9.00 horas a 19.00 horas, y los domingos de 9.00 a 13.00 horas, en Libertad 466 de Villa Nueva, con entrada gratuita

