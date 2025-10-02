2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Apuesta productiva

Guaymallén apuesta a sus emprendedores con capacitación y fondos de apoyo

Guaymallén y la UNCuyo impulsan una alianza estratégica para garantizar formación, visibilización y condiciones de trabajo sostenibles.

Capacitación para emprendedores en Guaymallén.

Capacitación para emprendedores en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

Un grupo de 29 emprendedores de Guaymallén participaron del Programa de Formalización y Fortalecimiento para Emprendedores. Recibieron capacitación desde la Universidad Nacional de Cuyo, por lo que cada emprendedor recibió su diploma que acreditan su cursado, pero además, también recibieron un Aporte No Reembolsable (ANR) desde la Municipalidad de Guaymallén, para adquirir maquinaria, materia prima u otros insumos para la producción.

El Programa de Formalización y Fortalecimiento para Emprendedores está destinado a vecinos del departamento que cuenten con un emprendimiento en funcionamiento. Se les brinda acompañamiento multidisciplinar e integral mediante capacitaciones, formulación de la idea de negocio y la entrega de un ANR; en este caso el aporte fue de 1,8 millones de pesos.

Lee además
Grave accidente vial en el Acceso Este de Guaymallén. 
se salvó de milagro

Conductor alcoholizado volcó en el Acceso Este de Guaymallén
guaymallen festeja 32 anos de puente de hierro como distrito
Reconocimiento a la comunidad

Guaymallén festeja 32 años de Puente de Hierro como distrito

Capacidades organizativas de los emprendedores de Guaymallén

Este programa busca optimizar procesos productivos, afianzar los vínculos interpersonales y desarrollar capacidades organizativas de los emprendedores, tanto de manera individual como asociativa. Se trata de una apuesta firme por mejorar la calidad de vida de quienes impulsan estos proyectos, así como la de sus familias.

image

La instancia formativa fue impartida por la Universidad Nacional de Cuyo e incluye contenidos como creatividad aplicada a la idea de negocio, determinación de costos y precios, desarrollo del plan de negocio, análisis del mercado objetivo y desarrollo y gestión de proyectos. El objetivo principal de estas capacitaciones es brindar herramientas valiosas para potenciar los emprendimientos y mejorar la calidad de vida de los emprendedores y sus familias a través de un enfoque integral y práctico.

A través de esta alianza institucional, se busca no solo facilitar espacios de comercialización, tanto físicos como virtuales, sino también acompañar a los y las emprendedoras en procesos fundamentales como la certificación, visibilización y formalización de sus actividades. De este modo, se aspira a garantizar condiciones de trabajo dignas, inclusivas y sostenibles.

image

Entrega de certificados ANR en Guaymallén

El acto de entrega de certificados y ANR se realizó en las Salas de Arte Libertad, de Villa Nueva, y fue encabezado por el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Guaymallén, Ignacio Conte, el subdirector de Desarrollo Económico Joel Infante, y la coordinadora del Equipo Técnico del Área de Vinculación y Transferencia Científico Tecnológica de la UNCuyo Nadia Alonzo.

El secretario de Gobierno Ignacio Conte dijo que “desde el municipio queremos generar un clima de inversión, una apuesta a los comercios y a los emprendedores. Desde este año si alguien quiere abrir un comercio no paga ninguna tasa; tenemos también Guaymallén invierte con vos, por el que te devolvemos el 40% de la inversión, la mitad en efectivo, la otra mitad en crédito fiscal para tasas futuras. Queremos que ustedes puedan seguir creciendo y que la economía del departamento siga creciendo”.

Temas
Seguí leyendo

Las claves del homicidio en Guaymallén: una bicicleta, el celular de la víctima y su entorno

Obras públicas en Guaymallén: así será el Plan Bianual hasta 2026

Lanzan en Guaymallén un plan pionero para formar a mujeres conductoras de ómnibus

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Guaymallén lidera la recolección de residuos electrónicos en Mendoza

La Feria del Libro tendrá un tributo a Alfredo Bufano y un cruce con el jazz

Chocó con un montículo de escombros en Guaymallén y cobrará $31 millones

Robo insólito en Guaymallén: se llevaron una pata de jamón y huyeron en auto

LO QUE SE LEE AHORA
Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza en el Este.
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este jueves 2 de octubre

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
Investigación

Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave

Te Puede Interesar

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?.
Transporte

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?

Por Natalia Mantineo
En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que de la cara"

Por Aconcagua Radio
El Presupuesto 2026 y la obra pública: cuánto y a qué se destinará.
previsiones

El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

Por Cecilia Zabala