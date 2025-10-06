6 de octubre de 2025
Sitio Andino
Patrullajes preventivos

Ocho detenidos y armas secuestradas en operativos policiales realizados en Mendoza durante el fin de semana

Las maniobras de la Policía permitieron además recuperar varios vehículos sustraídos en distintos departamentos de la provincia.

Las acciones permitieron detener a personas con medidas judiciales pendientes

Las acciones permitieron detener a personas con medidas judiciales pendientes

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Durante las últimas 48 horas, la Policía de Mendoza logró la detención de ocho personas y secuestró armas de fuego en el marco de patrullajes preventivos. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), y se desarrollaron en los departamentos de Maipú, Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras.

Según informó el Ministerio de Seguridad, las acciones permitieron detener a personas con medidas judiciales pendientes, recuperar vehículos robados y desactivar hechos delictivos en curso.

Los operativos de la UAP terminó con la detención de cuatro hombres

En Maipú, un joven de 18 años fue aprehendido mientras circulaba en una motocicleta sin dominio ni luces, cuyos números de motor y cuadro estaban adulterados. El sospechoso no contaba con documentación y quedó a disposición de la Oficina Fiscal.

La Policía de Mendoza logró la detención de ocho personas y secuestró armas de fuego

La Policía de Mendoza logró la detención de ocho personas y secuestró armas de fuego

En Ciudad, la UAP detuvo a un hombre de 44 años en el barrio Jardín Aeroparque. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre 32 con siete municiones y un morral con seis cartuchos adicionales. El sujeto tenía una medida judicial pendiente.

Asimismo, en Guaymallén se realizaron dos detenciones: un hombre de 38 años en el barrio Lihué, con un comparendo judicial pendiente, y otro de 33 años en la intersección de Colón y Mariano Moreno, sobre quien pesaba una orden de captura.

Vehículos recuperados

En la misma jurisdicción de Maipú, sobre calle Rivadavia, la Policía recuperó una camioneta Renault Duster con pedido de secuestro por hurto agravado. El conductor, de 50 años, dijo haberla comprado recientemente pero no pudo justificar su procedencia.

policía de mendoza, operativo, patrullaje
Las maniobras de la Policía permitieron además recuperar varios vehículos sustraídos en distintos departamentos

Las maniobras de la Policía permitieron además recuperar varios vehículos sustraídos en distintos departamentos

En Guaymallén, los efectivos hallaron un Chevrolet Cruze con pedido de robo agravado. El vehículo estaba abandonado y contenía en su interior equipos de comunicación, ropa, herramientas, cuchillos, patentes, guantes y mochilas. También en ese departamento, en Maure y Araujo, se recuperó un Volkswagen Suran robado y abandonado en un basural.

En tanto, en Godoy Cruz se secuestraron dos motocicletas por infracciones a la Ley de Tránsito: una Honda Wave NF 100 y una Motomel S2, cuyos conductores, ambos de 21 años, no contaban con la documentación reglamentaria.

Intervenciones de la UEP en Las Heras

En Las Heras, la Unidad Especial de Patrullaje detuvo a un hombre de 31 años y secuestró un revólver calibre 38 con cinco proyectiles tras un intento de robo en un comercio. El sospechoso fue identificado por un efectivo policial que se encontraba franco de servicio, y el arma fue recuperada luego de que el individuo la arrojara a una acequia durante su huida.

En otro operativo, en el callejón Barrionuevo y General Paz, la UEP aprehendió a dos hombres de 29 y 26 años que se desplazaban en una motocicleta con los números de motor y cuadro limados. Tras una breve persecución por la ciclovía, fueron alcanzados y trasladados a la Comisaría 56.

Por último, en calle Santa Rita, los efectivos recuperaron una motocicleta Corven Mirage sustraída en calle Paso Hondo. El conductor, un joven de 20 años, quedó detenido a disposición de la Oficina Fiscal.

Con estas intervenciones, la Policía de Mendoza reforzó su presencia preventiva en distintos puntos del Gran Mendoza, destacando la importancia de los patrullajes activos para la prevención del delito y la recuperación de bienes sustraídos.

