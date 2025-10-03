Triple crimen: tras la detención, la Justicia de Perú dispuso que "Pequeño J" sea extraditado a la Argentina

La Justicia peruana dictaminó este viernes la prisión preventiva con fines de extradición pasiva por el término de nueve meses para Tony Janzen Valverde Victoriano , alias “Pequeño J” , presunto ideólogo que está bajo detención por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez en el partido bonaerense de Florencio Varela .

El acusado permanecerá alojado en el penal de máxima seguridad de San Vicente de Cañete , en la ciudad de Lima, a la espera de ser trasladado a la Argentina.

Entrevista Un vecino de Malargüe denunció haber estado detenido más de 30 horas por error

El sospechoso se negó a la extradición voluntaria, al tiempo que su defensa pidió que se aplique “el principio de humanidad” dado que es un “joven de 20 años”.

Durante la audiencia virtual llevada a cabo en la Comisaría de Chilcha , el abogado Marcos Sandoval remarcó que Valverde Victoriano es “inocente de todos los cargos” que formuló el fiscal Adrián Arribas y solicitó que libertad con comparecencia.

A su vez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el embajador de Perú, Carlos Alberto Chocano Burga, "para agradecer el trabajo de la Policía Nacional del Perú en la captura de los sospechosos del triple crimen".

"La cooperación internacional es clave: cuando los países y sus Fuerzas trabajan juntas, los resultados llegan", expresó Bullrich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1973841269702177269&partner=&hide_thread=false Me reuní con el Embajador de Perú, Carlos Alberto Chocano Burga, para agradecer el trabajo de la Policía Nacional del Perú en la captura de los sospechosos del triple crimen.



La cooperación internacional es clave: cuando los países y sus Fuerzas trabajan juntos, los resultados… pic.twitter.com/oR2PcnLTKY — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 2, 2025

Detención en Perú

Este martes, fuerzas policiales peruanas y argentinas lograron la detención de "Pequeño J" en la localidad de Pucusana. Se trata del presunto autor intelectual del triple crimen.

La captura se conoció aproximadamente una hora después del arresto de su persona de confianza, Matías Agustín Ozorio. En total hay nueve detenidos por el triple crimen.