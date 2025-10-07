7 de octubre de 2025
Octubre rosa en el Gran Mendoza

Mendoza intensifica la prevención del cáncer de mama con controles gratuitos y actividades comunitarias

Mendoza lanza una campaña provincial con controles y actividades gratuitas para promover la detección temprana del cáncer de mama y reducir la mortalidad.

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial Prensa OSEP
La detección temprana del cáncer de mama es clave para salvar vidas. En octubre, Mendoza refuerza los controles y campañas informativas en toda la provincia, promoviendo la mamografía gratuita y el autoexamen como estrategias centrales para reducir la mortalidad por cáncer de mama.

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial y representa una de las principales causas de morbimortalidad. Sin embargo, detectarlo en etapas tempranas aumenta significativamente las probabilidades de cura. Por ello, la mamografía sigue siendo el método recomendado, especialmente para mujeres de entre 50 y 69 años sin antecedentes personales ni familiares de la enfermedad, quienes deben realizarse el estudio cada uno o dos años.

Detectarlo en etapas tempranas aumenta significativamente las probabilidades de cura
Campañas de prevención

La detección temprana del cáncer de mama es clave para salvar vidas

La detección temprana del cáncer de mama es clave para salvar vidas

Cronograma completo de actividades provinciales en el Gran Mendoza

Capital

Hospital Central de Mendoza – Campaña de Concientización sobre el Cáncer de Mama

  • Actividad: Examen Mamario y pedido de mamografía
  • Fechas: Lunes 6, 20 y 27de octubre
  • Horario: 10: 00 horas
  • Lugar: Consultorio Externo 41

Actividad: Stand de concientización:

  • Fechas: del 13 al 17 de octubre
  • Horario: de 9 a 11 horas
  • Lugar: Jardines del hospital
Campaña de Concientización sobre el Cáncer de Mama

Campaña de Concientización sobre el Cáncer de Mama

Hospital Universitario - Programa Provincial de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Mama y Cuello de Útero

  • Actividad: Jornadas “Abordaje del cáncer de mama
  • Fecha: 20 de octubre
  • Horario: 9:00 horas
  • Lugar: Hospital Universitario

Legislatura provincial - Simposio hablemos del cáncer de mama

  • Fecha: 23 de octubre
  • Horario: 9:00 horas

Hospital Lagomaggiore – Campaña de concientización sobre el cáncer de mama

  • Actividad: Campaña en redes sociales. Viralización de contenido claro y accesible sobre: factores de riesgo, signos de alerta, autoexploración mamaria, importancia de la mamografía y controles médicos periódicos. Difusión del Servicio de Mastología del hospital: equipo médico, tecnología disponible y horarios de atención.
  • Fechas: del 1 al 10 de octubre
El Gobierno de la provincia de Mendoza fortaleció las guardias de salud mental en todos los hospitales públicos.

El Gobierno de la provincia de Mendoza fortaleció las guardias de salud mental en todos los hospitales públicos.

  • Actividad: Controles mamarios integrales a pacientes internadas. Actividad del Servicio de Ginecología. Exámenes físicos completos. Solicitud de estudios complementarios según el caso. Promoción de hábitos saludables.
  • Fecha: del 13 al 17 de octubre

  • Actividad: Controles mamarios integrales a pacientes internadas. Servicio de Ginecología: exámenes físicos completos. Solicitud de estudios complementarios según el caso. Promoción de hábitos saludables.
  • Fechas: del 13 al 17 octubre

  • Actividad: Encuentro con pacientes. Espacio de contención, diálogo y acompañamiento. Participan: Ginecología, Diagnóstico por Imágenes, Oncología, Psicología y Musicoterapia.
  • Fecha: 20 de octubre

  • Actividad: Mamografías a libre demandamujeres de 40 a 70 años
  • Fechas: del 20 al 24 de octubre
Prevención del Cáncer de Mama.

Prevención del Cáncer de Mama.

  • Actividad: Consultorio externo a demanda espontánea para evaluación de patología mamaria.
  • Fecha: del 21 al 23de octubre
  • Horario de 10 a 12 horas

  • Actividad: Consultorio abierto para la comunidad. Asesoramiento y respuesta a dudas frecuentes sobre el cáncer de mama. Profesionales disponibles para educar, orientar y acompañar.
  • Fecha: del 28 al 21 de octubre

Casa de la Salud de la Mujer

Desde este mes de octubre, amplía su Sección de Patología Mamaria, lo que brinda la posibilidad de poder duplicar la cantidad de mamografías y así responder a la búsqueda activa de pacientes en edad de tamizaje (50 a 69 años sin pedido médico), una tarea que se realizará en conjunto con las áreas departamentales.

Las Heras

Todos los viernes de octubre se realizarán ecografías itinerantes en los centros de Salud Municipales, acompañados de un equipo del Área.

Guaymallén

  • Actividad: Caminata Saludable en el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama.
  • Fecha: 15 de octubre
  • Hora: 9:00
  • Lugar: Paraná y Besares, San José

  • Actividad: Mediamaratón IUSP 4ªedición.
  • Fecha 19 de octubre
  • Hora: 8:00
  • Lugar: Predio de la Virgen

Godoy Cruz

  • Actividad: Concientizar está de moda. Asociación Mujeres Poderosas Mendoza
  • Fecha: 12 de octubre
  • Hora: 17
  • Lugar: Espacio Arizu

Luján de Cuyo

  • Actividad: Cartelería informativa en color rosa. Actividades en la plaza departamental con folletería y concientización de las patologías.Entrevista en radio local CDJ Radio Perdriel 105.1
  • Fecha 3 de octubre

  • Actividad: Concientización y captación de pacientes, en territorio, en plaza departamental y entrega de globos rosados.
  • Fecha: 22 y 24 de octubre

  • Actividad: Concientización en todos los CAPS
  • Fecha: 13 y 20 de octubre

El Ministerio de Salud y Deportes, a través del Programa Provincial de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino y Mama, trabaja de forma articulada con el Instituto Nacional del Cáncer para fortalecer la prevención y la atención integral de las pacientes.

Con este enfoque territorial y participativo, Mendoza busca que el Octubre Rosa 2025 sea una oportunidad para derribar barreras de acceso al diagnóstico y reforzar el mensaje de que el cáncer de mama detectado a tiempo tiene altas probabilidades de cura.

