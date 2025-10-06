DGE: cuándo comienza la inscripción para Primer Año de la Educación secundaria en Mendoza.

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) puso en marcha el proceso de inscripciones a primer año de la Educación Secundaria para el ciclo lectivo 2026. El sistema se organiza en dos instancias clave, priorizando en esta primera etapa a estudiantes que cumplen requisitos específicos.

Según el cronograma oficial, la Primera Instancia de Preinscripción se desarrollará del 13 al 30 de octubre y está dirigida exclusivamente a los grupos con prioridad . El resto de los estudiantes participará recién a partir del 5 de noviembre en la etapa de Selección de Opciones.

La primera instancia es obligatoria y presencial . El adulto responsable debe acudir a la escuela secundaria elegida con la documentación que certifique el motivo de la prioridad. La asignación de banco se realiza por orden de prioridad y cercanía al domicilio.

Una vez que la familia presenta los papeles (preinscripción), la escuela realiza una carga interna en el sistema GEI (inscripción). Las familias no deben asistir al momento de la carga, solo esperar la publicación de los resultados.

Fechas clave para estudiantes con prioridad:

A continuación, se detalla el calendario de asistencia según el tipo de prioridad:

Estudiantes con discapacidad : 13 de octubre (presentar CUD o certificado médico, informe de trayectoria).

: (presentar CUD o certificado médico, informe de trayectoria). Hermanos/as de estudiantes secundarios: 14 y 15 de octubre (acta de nacimiento que acredite el vínculo).

de estudiantes secundarios: (acta de nacimiento que acredite el vínculo). Hijos/as de Personal Docente o No Docente: 20 de octubre (comprobación de que el adulto está activo y compartan domicilio).

Docente o No Docente: (comprobación de que el adulto está activo y compartan domicilio). Vínculo Directo con escuelas primarias: 21, 22 y 23 de octubre (Certificado emitido por GEI y verificación de domicilio actual).

(Certificado emitido por GEI y verificación de domicilio actual). Estudiantes de Escuelas Artísticas Vocacionales: 22 de octubre (certificación de asistencia al taller (mínimo 2 años).

(certificación de asistencia al taller (mínimo 2 años). Abanderados/as y Escoltas Titulares: 27 y 28 de octubre (Certificado oficial emitido por GEI).

Las familias que asistan deberán llevar el DNI del estudiante y del adulto responsable, la Partida de Nacimiento, y la Documentación Específica que acredite su prioridad. Si el estudiante no tiene DNI, la escuela debe inscribirlo y otorgar 45 días para completar la documentación.

Los estudiantes que participaron en esta primera instancia sabrán si obtuvieron banco los días 3 y 4 de noviembre. La consulta podrá realizarse a través de la plataforma GEI-PAD Padres o directamente en la escuela.

Segunda instancia: Selección de Opciones para el resto

El grueso de los estudiantes, aquellos que no tienen prioridad o no resultaron asignados en la primera etapa, participarán en la Selección de Opciones que se realizará del 5 al 7 de noviembre.

En esta instancia, las familias podrán elegir de 3 a 5 escuelas secundarias mediante el sistema GEI-PAD. La DGE recomendó a los padres ir preparando su usuario en el sistema a través de la web oficial.

Finalmente, las autoridades escolares pidieron a las familias y a las escuelas primarias verificar que todos los datos de los estudiantes (promedio, domicilio, hermanos, etc.) estén correctamente cargados y actualizados en el sistema GEI para evitar inconvenientes en el proceso de inscripción.