6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Ciclo lectivo 2026

DGE: cuándo comienza la inscripción para Primer Año de la Educación Secundaria en Mendoza

La Dirección General de Escuelas dio a conocer las fechas para las inscripciones de Primer Año de la Educación Secundaria. Los requisitos.

DGE: cuándo comienza la inscripción para Primer Año de la Educación secundaria en Mendoza.

DGE: cuándo comienza la inscripción para Primer Año de la Educación secundaria en Mendoza.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha el proceso de inscripciones a primer año de la Educación Secundaria para el ciclo lectivo 2026. El sistema se organiza en dos instancias clave, priorizando en esta primera etapa a estudiantes que cumplen requisitos específicos.

Según el cronograma oficial, la Primera Instancia de Preinscripción se desarrollará del 13 al 30 de octubre y está dirigida exclusivamente a los grupos con prioridad. El resto de los estudiantes participará recién a partir del 5 de noviembre en la etapa de Selección de Opciones.

Lee además
La DGE acusa al SUTE de defender a los docentes incumplidores.
Polémica

La DGE acusa al SUTE de hacer campaña "defendiendo a los docentes que no asisten a clases"
la escuela tecnica izsaky de malargüe impulsa acciones solidarias y ecologicas
Comunidad organizada

La Escuela Técnica Izsaky de Malargüe impulsa acciones solidarias y ecológicas
ingreso_secundaria_2017.jpg
La Dirección General de Escuelas dio a conocer las fechas para las inscripciones a Primer Año del Secundario.

La Dirección General de Escuelas dio a conocer las fechas para las inscripciones a Primer Año del Secundario.

Dirección General de Escuelas: preinscripciones obligatorias

La primera instancia es obligatoria y presencial. El adulto responsable debe acudir a la escuela secundaria elegida con la documentación que certifique el motivo de la prioridad. La asignación de banco se realiza por orden de prioridad y cercanía al domicilio.

Una vez que la familia presenta los papeles (preinscripción), la escuela realiza una carga interna en el sistema GEI (inscripción). Las familias no deben asistir al momento de la carga, solo esperar la publicación de los resultados.

Fechas clave para estudiantes con prioridad:

A continuación, se detalla el calendario de asistencia según el tipo de prioridad:

  • Estudiantes con discapacidad: 13 de octubre (presentar CUD o certificado médico, informe de trayectoria).
  • Hermanos/as de estudiantes secundarios: 14 y 15 de octubre (acta de nacimiento que acredite el vínculo).
  • Hijos/as de Personal Docente o No Docente: 20 de octubre (comprobación de que el adulto está activo y compartan domicilio).
  • Vínculo Directo con escuelas primarias: 21, 22 y 23 de octubre (Certificado emitido por GEI y verificación de domicilio actual).
  • Estudiantes de Escuelas Artísticas Vocacionales: 22 de octubre (certificación de asistencia al taller (mínimo 2 años).
  • Abanderados/as y Escoltas Titulares: 27 y 28 de octubre (Certificado oficial emitido por GEI).
image.png
La Primera Instancia de Preinscripción se desarrollará del 13 al 30 de octubre.

La Primera Instancia de Preinscripción se desarrollará del 13 al 30 de octubre.

Las familias que asistan deberán llevar el DNI del estudiante y del adulto responsable, la Partida de Nacimiento, y la Documentación Específica que acredite su prioridad. Si el estudiante no tiene DNI, la escuela debe inscribirlo y otorgar 45 días para completar la documentación.

Los estudiantes que participaron en esta primera instancia sabrán si obtuvieron banco los días 3 y 4 de noviembre. La consulta podrá realizarse a través de la plataforma GEI-PAD Padres o directamente en la escuela.

Segunda instancia: Selección de Opciones para el resto

El grueso de los estudiantes, aquellos que no tienen prioridad o no resultaron asignados en la primera etapa, participarán en la Selección de Opciones que se realizará del 5 al 7 de noviembre.

En esta instancia, las familias podrán elegir de 3 a 5 escuelas secundarias mediante el sistema GEI-PAD. La DGE recomendó a los padres ir preparando su usuario en el sistema a través de la web oficial.

Finalmente, las autoridades escolares pidieron a las familias y a las escuelas primarias verificar que todos los datos de los estudiantes (promedio, domicilio, hermanos, etc.) estén correctamente cargados y actualizados en el sistema GEI para evitar inconvenientes en el proceso de inscripción.

inscripciones primer año 2026

Temas
Seguí leyendo

Educación: la DGE confirmó el cronograma de ingreso a primer grado 2026

La Dirección General de Escuelas realizará el Congreso Provincial Matemática 5.0

Ante el "negocio" del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional

Escuelas rurales de Malargüe clasificaron a la final provincial del Deporte Escolar

Padres podrán informar ausencias docentes y el SUTE reclama la anulación del sistema

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

La DGE en alerta: la matrícula de sala de 4 y 5 se desploma por la baja natalidad

General Alvear: advierten a docentes por el cierre del plazo para validar el bono de puntaje

LO QUE SE LEE AHORA
Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: más de 2.000 estudiantes rindieron Lengua en la carrera por 900 vacantes.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: más de 2.000 estudiantes rindieron Lengua en la carrera por 900 vacantes

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

El Gobierno oficializó las modificaciones que se aprobaron al Estatuto del Empleado Público.
SE REGLAMENTÓ

Ya rige el nuevo Estatuto del Empleado Público: cuáles son los cambios

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

Cruce de rutas 92 y 94, en Tunuyán, donde ocurrió el accidente vial. 
Investigación

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Así quedó el auto en el que se trasladaba el sospechoso. 
importante operativo policial

Robo, tiros y un presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Te Puede Interesar

Crisis y elecciones 2025: el 65% de los argentinos no confía en la recuperación de la economía
Clima electoral

Crisis y elecciones 2025: el 65% de los argentinos no confía en la recuperación de la economía

Por Marcelo López Álvarez
Militantes llegaron para escuchar el presidente . (Photo by Emiliano LASALVIA / AFP)
Nuevo libro

Javier Milei presenta su libro en el Movistar Arena y hay incidentes en las afueras del estadio

Por Sitio Andino Política
DGE: cuándo comienza la inscripción para Primer Año de la Educación secundaria en Mendoza.
Ciclo lectivo 2026

DGE: cuándo comienza la inscripción para Primer Año de la Educación Secundaria en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad