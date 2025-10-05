5 de octubre de 2025
La Escuela Técnica Izsaky de Malargüe impulsa acciones solidarias y ecológicas

Alumnos avanzan en un nuevo proyecto de energía solar. El establecimiento es reconocido por su compromiso con la comunidad y el ambiente.

Por Claudio Altamirano

La Escuela Técnica Electromecánica 4-228 Ingeniero Eugenio Izsaky de Malargüe continúa desarrollando iniciativas solidarias. Recientemente, alumnos del establecimiento concretaron la entrega e instalación de bicicleteros en el Centro de Apoyo Educativo (CAE) del barrio Los Intendentes. En los próximos días, y tras una capacitación específica, iniciarán la colocación de paneles solares en distintos establecimientos educativos del departamento.

Andrés Ramírez, jefe de Taller de la institución, detalló en diálogo con SITIO ANDINO las tareas sociales que cada año llevan adelante los estudiantes, colaborando con diversas instituciones públicas. “Desde los inicios de la escuela hemos participado en numerosos proyectos solidarios: construimos cunas que se donaron al Hospital Malargüe, hamacas y juegos adaptados para la Escuela de Educación Especial Doctor Juan Maurín Navarro”, recordó.

Colaboración con la comunidad de Malargüe

También mencionó otros aportes destacados, como la fabricación de un aerogenerador para la Escuela Albergue 8-493 José Ríos de El Alambrado, un termo solar para el Centro Polideportivo Malal Hue y los recientes bicicleteros para el CAE. “Son tareas que realizamos a pedido de la comunidad, y que fortalecen el vínculo de la escuela con el entorno social”, subrayó Ramírez.

En cuanto a los proyectos próximos, el docente explicó que se iniciará la instalación de paneles solares en escuelas del departamento, en el marco del programa de la Dirección General de Escuelas (DGE), que busca avanzar hacia establecimientos autosustentables.

“Cinco estudiantes de quinto año, junto a dos profesores, fueron capacitados para colocar los paneles. Ya tenemos experiencia previa, porque los nuevos módulos de la escuela cuentan con sistema de energía solar instalado por nuestros propios alumnos”, destacó.

Ramírez recordó además otra experiencia exitosa de los estudiantes, la participación en 2015 en la competencia de autos ecológicos organizada por la Fundación YPF , y que los llevó a distintos autódromos del país, donde la escuela representó a Malargüe con un vehículo construido íntegramente por los futuros técnicos.

