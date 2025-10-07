Así estará el pronóstico del tiempo este martes 7 de octubre en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa que la jornada de este martes 7 de octubre, se presentará con ascenso de la temperatura y poca nubosidad. Para el resto de la semana el pronóstico se mantendrá de la misma forma.

Heladas parciales débiles. Mínimas: Junín: 2°C, Medrano: 3°C, Los Campamentos: 1°C, Lambare: 1°C, La Dormida: -1°C, Los Alamos: 4°C, Depto Santa Rosa: -0.3°C Dubois: -0,5°C. El Peral: 0°C, Vista Flores: -1,2 °C. Tunuyán: -1,7°C, La Consulta: -0,4°C. El Cepillo: -0,7 °C. Mínimas para G. Alvear: -1.3°C a +0.5°C; San Rafael: -2.0°C a -0.0°C

En cordillera, amanece seminublado en sector Sur. Por la tarde, seminubosidad en toda la zona Sur y Valle de Uco. Sin precipitaciones.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 25 grados y la mínima a los 9 grados.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza El miércoles 8 de octubre, el día se presentará bueno, con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. En cordillera el cielo estará poco nuboso. La máxima rondaría los 28 grados y la mínima los 11 grados.