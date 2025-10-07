7 de octubre de 2025
Así estará el pronóstico del tiempo este martes 7 de octubre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 7 de octubre en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa que la jornada de este martes 7 de octubre, se presentará con ascenso de la temperatura y poca nubosidad. Para el resto de la semana el pronóstico se mantendrá de la misma forma.

Heladas parciales débiles. Mínimas: Junín: 2°C, Medrano: 3°C, Los Campamentos: 1°C, Lambare: 1°C, La Dormida: -1°C, Los Alamos: 4°C, Depto Santa Rosa: -0.3°C Dubois: -0,5°C. El Peral: 0°C, Vista Flores: -1,2 °C. Tunuyán: -1,7°C, La Consulta: -0,4°C. El Cepillo: -0,7 °C. Mínimas para G. Alvear: -1.3°C a +0.5°C; San Rafael: -2.0°C a -0.0°C

En cordillera, amanece seminublado en sector Sur. Por la tarde, seminubosidad en toda la zona Sur y Valle de Uco. Sin precipitaciones.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 25 grados y la mínima a los 9 grados.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • El miércoles 8 de octubre, el día se presentará bueno, con ascenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. En cordillera el cielo estará poco nuboso. La máxima rondaría los 28 grados y la mínima los 11 grados.

