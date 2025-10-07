Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 7 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este lunes 6 de octubre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En el poblado de Agua del Toro. En el Club HIDYN y las antenas del Sistema de Comunicación del Cerro Diamante; Villa 25 de Mayo. De 9.00 a 12.00 h.

– Entre calles Perret, La Intendencia, Jhong y Juan José Paso; Cuadro Nacional. De 9.15 a 13.15 h.

– En la intersección de calles Los Coroneles y La Falda y áreas adyacentes; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

– En la Ruta Provincial N°154, entre calles El Pasatiempo y Bestanic; Colonia Española. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Arequipa. En calle Galmarini; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Martes 07 de Octubre Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/XP8KlAfBmy

– En la intersección de calles Azcuénaga y Juan Agustín Maza y zonas aledañas. En el barrio Cooperativa 13 de diciembre. De 10.00 a 13.00 h.

– En calle Azcuénaga, hacia el oeste de loteo María Marengo; Lunlunta. De 9.15 a 11.15 h.

– En la Ruta Provincial N°92 (ó Salatino), entre calles Ricardo Videla y Quintana. Entre calles Ricardo Videla, Méndez y Ruta Provincial N°92; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle El Remanso, hacia el este de Santa Elena, y zonas aledañas; Anchoris. De 12.00 a 14.30 h.

– En calle Santa Elena, hacia el sur de El Remanso. En las inmediaciones de calle Proyectada J388; Anchoris. De 9.00 a 11.30 h.

– Entre calles San Luis, 25 de Mayo, Pedro Ortiz y Libertador General San Martín. De 9.15 a 13.15 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Sin luz - 190102 Edemsa brindó una serie de recomendaciones ante los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.