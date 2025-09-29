Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 29 de septiembre.

Durante la mañana y tarde de este lunes 29 de septiembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En la intersección de calles Rodríguez Peña y Rodríguez y adyacencias; Luzuriaga. De 9.00 a 11.30 h.

– En calle Tirasso, hacia el sur de Buena Nueva, y zonas Aledañas; El Sauce. De 12.00 a 15.00 h.

– Entre calles Bandera de Los Andes, Allayme, Pedernera y Lateral Norte del Acceso Este. De 8.45 a 14.45 h.

– En la intersección de calles proyectadas I42 e I43 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.

– En el Arena Maipú. De 8.00 a 10.30 h.

– En la intersección de calles proyectadas I171 e I172; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°88, entre calles Iriarte y Correa. En calles Scilipoti, Orazietti y Coleto; La Arboleda. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

– Entre calles Emilio Civit, 9 de Julio, San Martín y Güemes. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

– En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Arequipa. En calle Galmarini; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

– En la Ruta Nacional N°144, entre calles El Vencedor y Balloffet, y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle La Arenina, entre Tolosa y Ruta Provincial N°179; Salto de las Rosas. De 8.30 a 12.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.