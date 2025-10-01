Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 1 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 1 de octubre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 29 de septiembre

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 30 de septiembre

– Entre calles España, Ecuador, Silvano Rodríguez, Bolivia y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 10.30 a 14.30 h.

– Entre calles Tacuarí, Pedro del Castillo, José Martí, Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Kilómetro 11. De 10.00 a 14.00 h.

– Entre calles Gutenberg, Suárez, Belgrano, Venezuela y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

– Entre calles Tomás Guido, Lisandro Moyano, Castelli, Pringles y adyacencias. De 9.00 a 12.00 h.

Luján de Cuyo

– En calle Terrada, entre Olavarría y callejón Parrales de Norton, y zonas aledañas; Perdriel. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle proyectada J326 y áreas adyacentes; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

– En calle Julio A. Roca, entre Nueva Mayorga y Crucero General Belgrano; Coquimbito. De 9.00 a 12.00 h.

– En calle Pescara, entre Barcala y José Correa. Entre calles Laprida, Patricias Argentinas, Jofré y Padre Vázquez. Entre calles Falucho, Rufino Olmedo, Jorge Newbery, Padre Vázquez y adyacencias. De 8.45 a 14.45 h.

– Entre calles Tropero Sosa, Mendoza, Proyectadas I117 e I124 y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°60, frente a escuela La Isla y adyacencias; Isla Grande. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle Cerro Nevado y Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

Embed Mantenimiento Programado #EDEMSA

Miércoles 01 de Octubre

Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/hBJeKTvK6v — EDEMSA (@Edemsa) September 30, 2025

Tunuyán

– En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Nacional N°40, entre Carril Calise Nacional y El Capacho. De 14.30 a 18.30 h

San Carlos

– En calle El Cepillo, entre El Indio y Derinovsky; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

– Entre las Rutas Nacionales N°143 y N°144 y las calles Cubillos y Los Inquilinos; Rama Caída. De 8.00 a 12.00 h.

– En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida. En la localidad de Punta de Agua. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Teodoro Muros, Julio A. Roca, Las Aucas y Cayetano Silva. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles Bertani Norte, Costa de las Vías, El Toledano y Ruta N°143; El Toledano. De 12.00 a 16.00 h.

Malargüe

– En la localidad de Agua Escondida. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz Ante los cortes de luz, Edemsa brinda una serie de recomendaciones. Foto: Cristian Lozano

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.