La lucha contra el cáncer de mama se refuerza en el Valle de Uco, Este y Sur de Mendoza

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Ministerio de Salud impulsa una amplia agenda de actividades que se desarrollarán fuera del Gran Mendoza, con el objetivo de acercar la prevención, la información y los estudios gratuitos a mujeres de distintos puntos de la provincia.
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial y representa una de las principales causas de morbimortalidad. Sin embargo, detectarlo en etapas tempranas aumenta significativamente las probabilidades de cura. Por ello, la mamografía sigue siendo el método recomendado, especialmente para mujeres de entre 50 y 69 años sin antecedentes personales ni familiares de la enfermedad, quienes deben realizarse el estudio cada uno o dos años.
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial
Cronograma de actividades en el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama
Tunuyán
Actividad: Mamografías a demanda
Fecha: 20 al 24 de octubre
Horario: 9:00 horas
Lugar: Hospital Scaravelli
Tupungato
Actividad: Acto de apertura de la campaña. Entrega de folletería, charlas informativas y stand con profesionales de la salud
Fecha: 1de octubre
Horario:9:00 hs
Lugar:Plaza Departamental
Cancer de mama freepik.jpg
La mamografía sigue siendo el método recomendado, especialmente para mujeres de entre 50 y 69 años
Actividad: Instalación de stand informativo con entrega de folletería, charlas educativas y mamografías a demanda
Fecha: 6 y 20 de octubre
Horario: 9:00 horas
Lugar: Hospital General Las Heras
Taller de automaquillaje, a cargo del centro de estética Luz Belleza
Fecha: 6 y 20 de octubre
Lugar: Hospital General Las Heras
Actividad: Stand informativo, entrega de material educativo, charlas y mamografías a demanda
Fecha: 16 y 30 de octubre
Horario: 9:00 horas
Lugar: Hospital General Las Heras
Actividad: Charla informativa en la escuela Secundaria Capitán de Fragata Moyano del distrito del Zampal, para alumnos, docentes y personal de patrullaje
Fecha: 22 de octubre
Horario: 8.30 horas
Lugar: Caps 95 Zampal
Actividad: Caminata con la comunidad. Luego llevan a mujeres al hospital a realizarse mamografías de manera espontánea
Fecha: 6 de octubre
Lugar: Caps 94
cancer de mama
El objetivo es acercar la prevención, la información y los estudios gratuitos a cientos de mujeres
Foto: Freepik.es
Actividad: Caminata por la comunidad, y culminación con taller de autoexamen, relatos reflexivos y desayuno saludable
Fecha: 20 de octubre
Horario: 8:30
Lugar: Caps 184 Anchoris
Actividad: Se realizarán talleres, autoexamen e importancia del diagnóstico temprano
Fecha: todas las semanas de octubre
Lugar: Cic 928
Actividad Central. La 2da Edición de la caminata Rosa, declarada de interés departamental, el sábado 18 de octubre a las 18hs, es una actividad de iniciativa del área pero con colaboración de la municipalidad y la Liga de Lucha contra el cáncer. Habrán puestos de hidratación donde habrán Licenciados en Obstetricia enseñando el auto examen, sorteos, baile, merienda saludables y emprendedores.
San Carlos
Actividad: Concientización sobre el Cáncer de Mama
Fecha: 16 de octubre de 2025
Lugar: Plaza de San Carlos–Expo Salud San Carlos
Actividad: Charla sobreprevención del Cáncer de Mama para estudiantes de 4°y 5° año
Fecha: 20 de octubre de 2025
Lugar: Salón Rotary – La Consulta
Actividad: Charla sobre prevención del cáncer de mama para estudiantes de 4°y 5° año
Fecha: 24 de octubre de 2025
Lugar: Salón Albergue – San Carlos
image.png
La lucha contra el cáncer de mama se refuerza en el Valle de Uco
Actividad: Charla sobre prevención del cáncer de mama para estudiantes de 4° y 5° año
Fecha: 27 de octubre de 2025
Lugar:S.U.M CIC – Chilecito
Rivadavia
Actividades destacadas: Participación de instituciones del distrito. Entrega de folletería y material informativo. Coordinación de turnos para mamografías con el Hospital Carlos Saporiti. Propuestas informativas y actividades educativas.
Fechas: Viernes 17 de octubre de 9:00 a 12:00 horas
Lugar: CICN°912, La Reducción
La Paz
Fecha: Martes y jueves. Consultorio libre demanda de 8 a 18 horas. Miércoles consultorio libre demanda de 16 a 20
Lugar: Centro de Salud Nº90 Herminia Nielsen Desaguadero. Los mismos días se realizan charlas en la sala de espera y se programan turnos para mamografías.
Lugar:CIC 914 Las colonias: Los días miércoles escuelas núcleos donde asisten alumnos en donde son invitados a escuchar charlas de prevención y detección de CA de mamas. Villa Cabecera La Paz.
San Rafael
Actividad: Campaña y caminata en el distrito de Salto de Las Rosas en el Centro de Salud Charlas CA de mama prevención
Fecha: 16 de octubre
Horario: 9:30 horas
Actividad: Caminata en el microcentro en conjunto a Cruz Roja, OSEP, Hospital y entidades afines
Fecha: 18 de octubre
Actividad: Campaña y caminata en el distrito de Villa 25 de mayo en el Centro de Salud Charlas CA de mama prevención
Fecha: 16 y 23 de octubre
Actividad: Campaña, caminata y suelta de globos en el distrito de Monte Coman en el Centro de Salud Charlas CA de mama prevención