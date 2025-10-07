7 de octubre de 2025
Sitio Andino
Campañas de prevención

La lucha contra el cáncer de mama se refuerza en el Valle de Uco, Este y Sur de Mendoza

Durante todo octubre, hospitales y centros de salud del interior mendocino, desarrollarán actividades de prevención contra el cáncer de mama. Los detalles.

Detectarlo en etapas tempranas aumenta significativamente las probabilidades de cura

Detectarlo en etapas tempranas aumenta significativamente las probabilidades de cura

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Ministerio de Salud impulsa una amplia agenda de actividades que se desarrollarán fuera del Gran Mendoza, con el objetivo de acercar la prevención, la información y los estudios gratuitos a mujeres de distintos puntos de la provincia.

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial y representa una de las principales causas de morbimortalidad. Sin embargo, detectarlo en etapas tempranas aumenta significativamente las probabilidades de cura. Por ello, la mamografía sigue siendo el método recomendado, especialmente para mujeres de entre 50 y 69 años sin antecedentes personales ni familiares de la enfermedad, quienes deben realizarse el estudio cada uno o dos años.

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial
Cancer de mama freepik.jpg
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial

Cronograma de actividades en el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Tunuyán

  • Actividad: Mamografías a demanda
  • Fecha: 20 al 24 de octubre
  • Horario: 9:00 horas
  • Lugar: Hospital Scaravelli

Tupungato

  • Actividad: Acto de apertura de la campaña. Entrega de folletería, charlas informativas y stand con profesionales de la salud
  • Fecha: 1de octubre
  • Horario:9:00 hs
  • Lugar:Plaza Departamental
Cancer de mama freepik.jpg
La mamografía sigue siendo el método recomendado, especialmente para mujeres de entre 50 y 69 años

La mamografía sigue siendo el método recomendado, especialmente para mujeres de entre 50 y 69 años

  • Actividad: Instalación de stand informativo con entrega de folletería, charlas educativas y mamografías a demanda
  • Fecha: 6 y 20 de octubre
  • Horario: 9:00 horas
  • Lugar: Hospital General Las Heras

  • Taller de automaquillaje, a cargo del centro de estética Luz Belleza
  • Fecha: 6 y 20 de octubre
  • Lugar: Hospital General Las Heras

  • Actividad: Stand informativo, entrega de material educativo, charlas y mamografías a demanda
  • Fecha: 16 y 30 de octubre
  • Horario: 9:00 horas
  • Lugar: Hospital General Las Heras

  • Actividad: Charla informativa en la escuela Secundaria Capitán de Fragata Moyano del distrito del Zampal, para alumnos, docentes y personal de patrullaje
  • Fecha: 22 de octubre
  • Horario: 8.30 horas
  • Lugar: Caps 95 Zampal

  • Actividad: Caminata con la comunidad. Luego llevan a mujeres al hospital a realizarse mamografías de manera espontánea
  • Fecha: 6 de octubre
  • Lugar: Caps 94
cancer de mama
El objetivo es acercar la prevención, la información y los estudios gratuitos a cientos de mujeres

El objetivo es acercar la prevención, la información y los estudios gratuitos a cientos de mujeres

  • Actividad: Caminata por la comunidad, y culminación con taller de autoexamen, relatos reflexivos y desayuno saludable
  • Fecha: 20 de octubre
  • Horario: 8:30
  • Lugar: Caps 184 Anchoris

  • Actividad: Se realizarán talleres, autoexamen e importancia del diagnóstico temprano
  • Fecha: todas las semanas de octubre
  • Lugar: Cic 928

  • Actividad Central. La 2da Edición de la caminata Rosa, declarada de interés departamental, el sábado 18 de octubre a las 18hs, es una actividad de iniciativa del área pero con colaboración de la municipalidad y la Liga de Lucha contra el cáncer. Habrán puestos de hidratación donde habrán Licenciados en Obstetricia enseñando el auto examen, sorteos, baile, merienda saludables y emprendedores.

San Carlos

  • Actividad: Concientización sobre el Cáncer de Mama
  • Fecha: 16 de octubre de 2025
  • Lugar: Plaza de San Carlos–Expo Salud San Carlos

  • Actividad: Charla sobreprevención del Cáncer de Mama para estudiantes de 4°y 5° año
  • Fecha: 20 de octubre de 2025
  • Lugar: Salón Rotary – La Consulta

  • Actividad: Charla sobre prevención del cáncer de mama para estudiantes de 4°y 5° año
  • Fecha: 24 de octubre de 2025
  • Lugar: Salón Albergue – San Carlos
image.png
La lucha contra el cáncer de mama se refuerza en el Valle de Uco

La lucha contra el cáncer de mama se refuerza en el Valle de Uco

  • Actividad: Charla sobre prevención del cáncer de mama para estudiantes de 4° y 5° año
  • Fecha: 27 de octubre de 2025
  • Lugar:S.U.M CIC – Chilecito

Rivadavia

  • Actividades destacadas: Participación de instituciones del distrito. Entrega de folletería y material informativo. Coordinación de turnos para mamografías con el Hospital Carlos Saporiti. Propuestas informativas y actividades educativas.
  • Fechas: Viernes 17 de octubre de 9:00 a 12:00 horas
  • Lugar: CICN°912, La Reducción

La Paz

  • Fecha: Martes y jueves. Consultorio libre demanda de 8 a 18 horas. Miércoles consultorio libre demanda de 16 a 20
  • Lugar: Centro de Salud Nº90 Herminia Nielsen Desaguadero. Los mismos días se realizan charlas en la sala de espera y se programan turnos para mamografías.
  • Lugar:CIC 914 Las colonias: Los días miércoles escuelas núcleos donde asisten alumnos en donde son invitados a escuchar charlas de prevención y detección de CA de mamas. Villa Cabecera La Paz.

San Rafael

  • Actividad: Campaña y caminata en el distrito de Salto de Las Rosas en el Centro de Salud Charlas CA de mama prevención
  • Fecha: 16 de octubre
  • Horario: 9:30 horas

  • Actividad: Caminata en el microcentro en conjunto a Cruz Roja, OSEP, Hospital y entidades afines
  • Fecha: 18 de octubre

  • Actividad: Campaña y caminata en el distrito de Villa 25 de mayo en el Centro de Salud Charlas CA de mama prevención
  • Fecha: 16 y 23 de octubre

  • Actividad: Campaña, caminata y suelta de globos en el distrito de Monte Coman en el Centro de Salud Charlas CA de mama prevención
  • Fecha: 31 de octubre
Temas
