La lucha contra el cáncer de mama se refuerza en el Valle de Uco, Este y Sur de Mendoza

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama , el Ministerio de Salud impulsa una amplia agenda de actividades que se desarrollarán fuera del Gran Mendoza , con el objetivo de acercar la prevención , la información y los estudios gratuitos a mujeres de distintos puntos de la provincia.

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial y representa una de las principales causas de morbimortalidad. Sin embargo, detectarlo en etapas tempranas aumenta significativamente las probabilidades de cura. Por ello, la mamografía sigue siendo el método recomendado, especialmente para mujeres de entre 50 y 69 años sin antecedentes personales ni familiares de la enfermedad, quienes deben realizarse el estudio cada uno o dos años.