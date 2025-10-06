6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Propuesta unificada y profesional

San Rafael se consolida como destino destacado en la Feria Internacional de Turismo

San Rafael brilló en la Feria Internacional de Turismo, donde prestadores y representantes locales mostraron el potencial de la región.

San Rafael reafirma su compromiso por seguir creciendo en el ámbito turístico

San Rafael reafirma su compromiso por seguir creciendo en el ámbito turístico

Nos dimos cuenta de que San Rafael está en las primeras ligas. No es fácil sostener el turismo en tiempos complejos, pero ver a tantos prestadores colaborando por nuestro destino, pagándose sus propios viáticos y dejando sus trabajos por unos días, fue emocionante”, afirmó a Noticiero Andino Luciano Calderón, Secretario de la Cámara de Turismo.

Lee además
elecciones 2025 en san rafael: estas son las boletas que te encontraras para votar
En detalle

Elecciones 2025 en San Rafael: estas son las boletas que te encontrarás para votar
El fiscal analizará si acepta la propuesta o avanza hacia un juicio oral
Giro judicial

La defensa de Julieta Silva pide el sobreseimiento y buscan cerrar la causa con un juicio abreviado
Embed - SAN RAFAEL: BALANCE DE LA FIT Y PERSPECTIVAS

El representante también destacó la importancia de mantener una estrategia comercial sólida y evitar la competencia desleal entre prestadores: “Tenemos que ser inteligentes y cuidar nuestros precios. San Rafael es un destino competitivo a nivel nacional e internacional, y debemos creérnoslo. Hoy tenemos un lugar hermoso, con servicios de calidad y atracciones únicas”.

Con esta participación, San Rafael reafirma su compromiso por seguir creciendo en el ámbito turístico y consolidarse como uno de los destinos más elegidos de Mendoza y del país.

Temas
Seguí leyendo

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael

Crisis del turismo en San Rafael: crece la venta de complejos de cabañas

Pese a la crisis, San Rafael sostiene un fuerte plan de pavimentación en la ciudad y distritos

San Rafael vivirá la 40° Fiesta del Turismo y el Vino con música, gastronomía y bodegas

Milei en tierras peronistas: Correa Llano aclaró que el sur mendocino pidió su presencia

La Policía de Mendoza recuperó bienes robados gracias a su perro rastreador

Gasoducto en San Rafael: comienza la conexión final que beneficiará a miles de familias

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

LO QUE SE LEE AHORA
Elecciones 2025 en General Alvear: estas son las boletas que te encontrarás para votar
En detalle

Elecciones 2025 en General Alvear: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

El Gobierno oficializó las modificaciones que se aprobaron al Estatuto del Empleado Público.
SE REGLAMENTÓ

Ya rige el nuevo Estatuto del Empleado Público: cuáles son los cambios

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

Cruce de rutas 92 y 94, en Tunuyán, donde ocurrió el accidente vial. 
Investigación

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Así quedó el auto en el que se trasladaba el sospechoso. 
importante operativo policial

Robo, tiros y un presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Te Puede Interesar

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa video
El joven sigue grave

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear

Por Carla Canizzaro
Militantes llegaron para escuchar el presidente . (Photo by Emiliano LASALVIA / AFP)
Nuevo libro

Javier Milei presenta su libro en el Movistar Arena y hay incidentes en las afueras del estadio

Por Sitio Andino Política
Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. video
Elecciones 2025

Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura

Por Florencia Martinez del Rio