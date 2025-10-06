San Rafael se consolida como destino destacado en la Feria Internacional de Turismo

San Rafael reafirma su compromiso por seguir creciendo en el ámbito turístico

“Nos dimos cuenta de que San Rafael está en las primeras ligas. No es fácil sostener el turismo en tiempos complejos, pero ver a tantos prestadores colaborando por nuestro destino, pagándose sus propios viáticos y dejando sus trabajos por unos días, fue emocionante”, afirmó a Noticiero Andino Luciano Calderón, Secretario de la Cámara de Turismo.

Embed - SAN RAFAEL: BALANCE DE LA FIT Y PERSPECTIVAS El representante también destacó la importancia de mantener una estrategia comercial sólida y evitar la competencia desleal entre prestadores: “Tenemos que ser inteligentes y cuidar nuestros precios. San Rafael es un destino competitivo a nivel nacional e internacional, y debemos creérnoslo. Hoy tenemos un lugar hermoso, con servicios de calidad y atracciones únicas”.

Con esta participación, San Rafael reafirma su compromiso por seguir creciendo en el ámbito turístico y consolidarse como uno de los destinos más elegidos de Mendoza y del país.