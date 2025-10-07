Guaymallén presentó la transformación histórica de la Ruta Nacional 7 en la Cumbre de Carreteras.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente , llevó la visión de Mendoza al foro vial más prestigioso de América Latina , el Seminario Internacional por los 100 años del Primer Congreso Panamericano de Carreteras. Ante líderes y expertos, presentó la remodelación integral de la Ruta Nacional 7 – Acceso Este , un proyecto que trasciende el asfalto.

Esta es la intervención vial más importante de las últimas décadas en Cuyo . Su objetivo: transformar un tramo vital del Corredor Bioceánico Central —la arteria que conecta el Pacífico con el Atlántico— en un eje urbano integrado, seguro y moderno, adaptado al pulso de la ciudad.

Presentamos en el Congreso Panamericano de Carreteras el proyecto más ambicioso de las últimas décadas en Mendoza: la remodelación integral de la Ruta 7 - Acceso Este. Una obra que conectará y transformará Guaymallén en un verdadero eje urbano sostenible. https://t.co/PACxHY4YQf pic.twitter.com/54j9NzlfvC

Calvente, en su ponencia titulada “Un corredor bioceánico en conflicto con el área urbana: la solución” , abordó una problemática histórica. La RN 7, concebida en los años 60 para el tránsito internacional, se había convertido en una "muralla" que frenaba el desarrollo del departamento:

El intendente presentó la remodelación integral de la Ruta Nacional 7 y Acceso Este.

Problemas Hidráulicos: la obra original funcionó como un dique artificial , cortando los escurrimientos naturales y causando inundaciones y anegamientos en la traza y sus bordes.

Colapso y Riesgo Vial: con 120.000 vehículos diarios , el tramo se había saturado, volviéndose el punto más peligroso para el tránsito en Mendoza.

Fragmentación Urbana: dividió el territorio en norte y sur, obstaculizando la conectividad vecinal y generando un desarrollo desigual.

calvente foro vial Marcos Calvente disertó ante el foro vial más importante del continente.

Cinco pilares para un futuro sostenible

El plan de obra es una solución integral y sostenible que se estructura en cinco ejes, pensados para devolverle a Guaymallén el equilibrio:

Conectividad Recobrada: tres nuevos cruces (viales y peatonales) y rotondas para unir el territorio fragmentado .

Ampliación del Paso: incorporación de la tercera trocha en más de 9 km, repavimentación y nueva iluminación LED para garantizar la seguridad.

Pulmón verde metropolitano: duplicación del Parque del Acceso Este (de 4 a 8 km), con 6.000 nuevos forestales y un sistema hidráulico renovado, creando un oasis urbano .

Fomento en los bordes: creación de áreas de servicio y emprendimientos que impulsarán el empleo y la inversión privada .

Resiliencia del agua: adecuación de drenajes y restitución de los escurrimientos naturales para proteger la calzada y prevenir futuras inundaciones.

Este proyecto se articula con la Variante Palmira, que ya alivió el tránsito pesado internacional, permitiendo que la RN 7 se adapte al contexto metropolitano sin asfixiar a Guaymallén.

La Variante Palmira, inauguración, ruta 7 03-10-25 (05) Este proyecto se articula con la Variante Palmira, que ya alivió el tránsito pesado internacional. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Calvente cerró su exposición remarcando que esta no es una simple ampliación, sino una "reparación histórica":

“No es solo sumar carriles. Es la oportunidad de transformar un obstáculo en un motor de desarrollo, de devolverle a Guaymallén conectividad, seguridad y calidad de vida. Es concebir esta infraestructura como un organismo vivo, capaz de evolucionar junto a la ciudad que atraviesa.”

La disertación colocó a Guaymallén y Mendoza en el centro del debate global sobre conectividad regional, destacando el rol del Intendente como un referente en infraestructura vial a nivel continental.