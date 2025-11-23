23 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1329 del domingo 23 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 23 de noviembre de 2025.

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1329 del domingo 23 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1329 del domingo 23 de noviembre

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Este domingo 23 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 1329 del Brinco en Argentina, un juego de azar poceado que se sortea los domingos a las 21 y brinda la posibilidad a los apostadores de ganar un importante premio económico.

Conocé los resultados y ganadores del sorteo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que en esta edición tiene un pozo de 160 millones de pesos y unas 200.000 apuestas.

Lee además
Brinco: de cuánto es el pozo renovado del sorteo este domingo 23 de noviembre
Juegos de azar

Brinco: de cuánto es el pozo millonario del sorteo este domingo 23 de noviembre
Se viene otro sorteo millonario del Brinco.
Juegos de Azar

Brinco sortea un pozo de $160 millones: cómo participar y cuándo se juega

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1.328 del 16 de noviembre, hubo un ganador del pozo máximo, que se hizo acreedor de un premio récord de $1.323.218.576,54. El afortunado apostador realizó su jugada en una agencia de Neuquén capital. Además, hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale.

Brinco: sorteo 1329 y resultados de hoy, domingo 23 de noviembre

  • TRADICIONAL:

  • BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE:

quiniela de mendoza, brinco.jpg
Conocé los resultados del Brinco de este domingo 23 de noviembre.

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 23 de noviembre.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

En ningún caso interesa el orden con que salieron los números.

Cabe destacar que los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resultarán ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 16 de noviembre

Brinco acumula un pozo de $1.380 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 23 de noviembre: números ganadores del sorteo 3324

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2403 y números ganadores del domingo 23 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 23 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 23 de noviembre

Avanza el Código Unificado de Construcción: municipios del Este revisaron el borrador final

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2403 y números ganadores del domingo 23 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2403 y números ganadores del domingo 23 de noviembre

Las Más Leídas

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar
De interés

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto
Descenlace fatal

Trágico choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete
Cambios en Casa Rosada

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles.
Educación

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles

Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal
Encantador

Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza, el escenario donde el peronismo volvió a exhibir sus fisuras.
Internas

La Legislatura de Mendoza, el escenario donde el peronismo volvió a exhibir sus fisuras

Por Florencia Martinez del Rio
Los precios de la mesa dulce navideña en Mendoza: cuánto cuesta armarla este año
Fiestas de Fin de Año

Los precios de la mesa dulce navideña en Mendoza: cuánto cuesta armarla este año

Por Sofía Pons
Accidente en Lavalle: El ciclista de 50 años fue asistido en el Hospital Central.
Ocurrió en la Ruta 142

Manejaba con más de 2 gramos de alcohol en Lavalle y chocó a un ciclista

Por Celeste Funes