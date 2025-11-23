23 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Reunión clave con ganaderos sureños

Afirman que el robo de cartelería en la Ruta Provincial 222 ya supera los 70 millones de pesos

Productores de Malargüe plantearon riesgos viales y pérdidas por depredadores. Desde el Gobierno de Mendoza promete relevamientos.

Reunión entre crianceros de Malargüe y autoridades provinciales, donde surgieron temas vinculados a la seguridad e Ruta Provincial 222.

Reunión entre crianceros de Malargüe y autoridades provinciales, donde surgieron temas vinculados a la seguridad e Ruta Provincial 222.

 Por Claudio Altamirano

Un grupo de productores ganaderos de Malargüe se reunió con autoridades provinciales, legisladoras y concejales para plantear diversas problemáticas del sector. El encuentro se realizó en el Concejo Deliberante, y permitió que se expusieran necesidades históricas vinculadas a infraestructura, como alambrados en Ruta Provincial 222, y producción en diferentes parajes del departamento.

Durante la última semana crianceros de Malargüe mantuvo una reunión con autoridades provinciales de Ganadería, Vialidad, el Clúster Ganadero, legisladoras del Cuarto Distrito y concejales. El encuentro se realizó en el deliberativo local "en el marco de la Comisión de Obras Públicas y Recursos Naturales" presidida por la concejal Viviana Mosca.

Lee además
san rafael refuerza la asistencia a crianceros con forraje y trabajos viales en areas rurales
Zona del secano

San Rafael refuerza la asistencia a crianceros con forraje y trabajos viales en áreas rurales
Bienestar animal en Guaymallén.
Bienestar animal

Guaymallén abre un Centro Integral Veterinario con servicios gratuitos para la comunidad
Embed - REUNIÓN POR TEMAS QUE PREOCUPAN AL SECTOR GANADERO

Problemáticas de puesteros de Malargüe

José Rubén Jaque, criancero de Los Molles, y el ganadero y matarife Fabián Gutiérrez representaron a una amplia cantidad de productores y puesteros de distintos parajes, incluso zonas remotas como La Payunia. Expusieron ante los funcionarios las principales problemáticas que afectan al sector, muchas de ellas históricas y aún sin resolución.

Uno de los planteos reiterados por Jaque fue la falta de alambrados en rutas clave como la Provincial 222, que conecta Los Molles con Las Leñas, la Ruta Nacional 40 al sur de Malargüe y la Ruta Nacional 145 hacia Paso Pehuenche. Tras la reunión, el productor se mostró esperanzado al asegurar que las autoridades provinciales “van a tratar el tema” de la 222, especialmente dado que participó personal de la Dirección Provincial de Vialidad, representado por Leonardo Viñolo, consejero de Zona Sur.

dos

Futuras acciones sobre Ruta Provincial 222

El compromiso inmediato es reforzar la señalización vial, ya que la Ruta 222 es muy transitada durante todo el año por su carácter turístico. Sobre los alambrados, se acordó realizar un relevamiento para determinar dónde es viable intervenir, considerando la necesidad de garantizar pasos para el ganado y respetar propiedades privadas.

Jaque también insistió en la problemática de los ataques de carnívoros salvajes ,pumas y zorros, que generan fuertes pérdidas económicas. Solicitó modificaciones a la legislación vigente, al considerar que actualmente “el puestero está desprotegido”.

viñolo

Las respuestas de la Dirección de Ganadería

En relación con las demandas expuestas, el director de Ganadería, Roberto Ríos, detalló los puntos que podrían resolverse a corto plazo y remarcó que solo se comprometerán a realizar “soluciones posibles”. Indicó que, junto al Clúster Ganadero, invertirán en nueva señalización para la Ruta 222 y denunció que “se han perdido 70 millones de pesos en cartelería”, hechos que representan un daño a los bienes públicos y un riesgo para automovilistas y crianceros.

Ríos adelantó que pedirán a la ministra de Seguridad un accionar “inflexible” cuando se detecte cartelería sustraída en propiedades privadas. Casos similares ya habían sido reportados por Vialidad Nacional en el tramo Pareditas–El Sosneado de la Ruta 40, donde desaparecieron más de 200 señales.

Sobre los alambrados, explicó que se estudiarán los tramos donde el Estado puede intervenir, con el objetivo de estimar los kilómetros faltantes y gestionar financiamiento para futuras obras. También abordó el problema creciente de los ataques de perros, especialmente en la zona periurbana. En ese sentido, surgió la propuesta de implementar un sistema de chipeo para responsabilizar a los dueños y avanzar en la creación de una caninera municipal.

WhatsApp Image 2025-11-23 at 09.43.13 (1)
Agustín Fernández.

Agustín Fernández.

Presencia de otros organismos

Agustín Fernández, nuevo presidente del Clúster Ganadero de Mendoza, destacó que el organismo busca fortalecer el compromiso de todos los actores de la cadena productiva en la provincia. En Malargüe, comenzarán por relevar la situación de la Ruta 222 para avanzar con gestiones para las inversiones en señalización.

Finalmente, Aníbal Pérez, director de Producción de la Municipalidad de Malargüe, explicó que la comuna colabora con organismos provinciales en secuestros de ganado en la vía pública y en operativos de Policía Rural. Aclaró que la comuna no es autoridad de aplicación, aunque presta asistencia en procedimientos que involucran equinos y bovinos. Además, resaltó las campañas de castración y vacunación de perros y gatos, fundamentales para reducir animales sueltos y prevenir enfermedades como la hidatidosis, aún presente en la región.

PEREZ
Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz abre nuevas Master Class de panadería y repostería para vecinos

La Konga hizo vibrar la Fiesta del Turismo en San Rafael: así fue la noche

La Fiesta del Turismo llenó de color San Rafael y atrajo a miles de personas

Avanza el Código Unificado de Construcción: municipios del Este revisaron el borrador final

Malargüe espera el fin de semana XL con alivio

San Rafael denunció un nuevo hecho de vandalismo en la Plaza Salas y trabaja para restablecer la iluminación

La Fuente de plaza Independencia baila al ritmo del POP: dos noches para cantar y disfrutar

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

LO QUE SE LEE AHORA
Con condiciones climáticas favorables y hospedajes colmados, San Rafael vivió en grande la primera noche de la tradicional fiesta.
Regreso al parque

La Fiesta del Turismo llenó de color San Rafael y atrajo a miles de personas

Las Más Leídas

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar
De interés

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto
Descenlace fatal

Trágico choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete
Cambios en Casa Rosada

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles.
Educación

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles

Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal
Encantador

Cacheuta ofrece termas y aventura en una guía completa para disfrutar una escapada ideal

Te Puede Interesar

La Legislatura de Mendoza, el escenario donde el peronismo volvió a exhibir sus fisuras.
Internas

La Legislatura de Mendoza, el escenario donde el peronismo volvió a exhibir sus fisuras

Por Florencia Martinez del Rio
Los precios de la mesa dulce navideña en Mendoza: cuánto cuesta armarla este año
Fiestas de Fin de Año

Los precios de la mesa dulce navideña en Mendoza: cuánto cuesta armarla este año

Por Sofía Pons
Accidente en Lavalle: El ciclista de 50 años fue asistido en el Hospital Central.
Ocurrió en la Ruta 142

Manejaba con más de 2 gramos de alcohol en Lavalle y chocó a un ciclista

Por Celeste Funes