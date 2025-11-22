22 de noviembre de 2025
Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

El funcionario ordenó relevar los expedientes judiciales que frenan la Ruta 40 Sur, además centrar gestiones por vuelos a Malargüe y Paso Pehuenche.

Luis Petri en su reciente paso por Malargüe.

Tras lo acordado en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas por el 75° Aniversario de Malargüe, representantes de la Cámara de Comercio mantuvieron esta semana en Buenos Aires una reunión clave con el ministro de Defensa, Luis Petri, para avanzar en temas vinculados al desarrollo regional, con especial foco en Paso Pehuenche, Ruta 40 Sur y el aeropuerto local.

El encuentro se concretó a mediados de semana en las oficinas del ministro Luis Petri, del que también participó el secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini. Por la Cámara de Comercio de Malargüe asistieron su presidente, Gabriel Ginart; el titular de la Específica de Transporte, Oscar González; la secretaria María José Castilla; la tesorera Fabiana Rojo; Martín Ginart, presidente de Cámara Joven; y Pablo López, prosecretario y titular de la Específica de Fortalecimiento Empresarial.

Balance del encuentro con el ministro Luis Petri

Durante la reunión se abordaron ejes vinculados al fortalecimiento del sistema logístico terrestre y aéreo, con énfasis en estrategias que impulsen el desarrollo comercial y turístico de la región. También se destacaron iniciativas para consolidar a Paso Pehuenche como corredor estratégico para la integración binacional.

Gabriel Ginart, y tras su reciente arribo a Malargüe, señaló a SITIO ANDINO que el encuentro se desarrolló en un clima cordial y giró en torno a tres puntos centrales: Paso Internacional Pehuenche, la pavimentación pendiente de la Ruta Nacional 40 al sur de Bardas Blancas y servicio aéreo en el Aeropuerto Internacional Ricardo Salomón.

Sobre la falta de vuelos regulares a Malargüe, el titular de la Cámara de Comercio destacó que Luis Petri se puso al tanto de la situación actual del aeropuerto, que cuenta con todos los servicios operativos, pero tiene este tipo de vuelos o escalas de rutas. Por ello, solicitaron evaluar el regreso de vuelos de LADE (Líneas Áreas del Estado), dependiente de la Subjefatura del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), por lo que existió el compromiso de “tomar cartas en el asunto”, por parte del funcionario nacional.

Ruta 40 en la agenda de Luis Petri

En relación con la Ruta 40 Sur, Ginart explicó que la obra “está muy trabada” por conflictos judiciales derivados de la quiebra de la empresa que originalmente tenía la concesión y de posteriores controversias con firmas a las que se cedió la obra. Este entramado frenó por completo el avance del camino, considerado estratégico para Mendoza y Neuquén.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe aseguró que Luis Petri ordenó a su equipo reunir de inmediato los expedientes vinculados a los juicios que mantienen paralizado el proyecto, y solicitó además información complementaria a la Cámara para agilizar los trámites ante los organismos correspondientes.

En sus redes sociales, sobre el encuentro, el ministro Luis Petri publicó "En el Gobierno de @javiermilei estamos generando las condiciones para que cada región pueda crecer con reglas claras, infraestructura adecuada y previsibilidad para invertir .Malargüe tiene la oportunidad de consolidar su perfil ganadero, turístico y minero, y nuestro compromiso es acompañar y potenciar ese proceso"

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

