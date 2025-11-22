San Rafael denunció un nuevo hecho de vandalismo en la Plaza Salas y trabaja para restablecer la iluminación

Desde su remodelación integral son constantes los ataques que recibe el espacio público. Desde la Delegación Municipal se radicaron las presentaciones policiales correspondientes.

Nada alcanza, sin un compromiso de la comunidad de San Rafael Más allá de las denuncias y las reparaciones que efectúa el área de Electrotecnia, nada alcanza sin un compromiso real de la comunidad. Cuidar los espacios públicos es cuidarnos a todos.

Una vez más pedimos a los vecinos que, en caso de ver movimientos sospechosos o actos de vandalismo, realicen las denuncias. La plaza es las familias y niños de Cuadro Nacional, no permitamos que unos pocos arruinen lo que es de todos.