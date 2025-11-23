23 de noviembre de 2025
{}
Donación de sangre: por el inicio de las vacaciones, preocupa la caída del stock en Mendoza

Ante la reducción abrupta del stock de sangre, el Centro Regional de Hemoterapia convoca a los donantes voluntarios a acercarse a los centros habilitados.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El Centro Regional de Hemoterapia (CRH) de la provincia de Mendoza y sus Servicios de Hemoterapia asociados no se toman descanso y están lanzando un llamado urgente a la comunidad para mantener el stock de sangre, que experimenta una disminución notoria con la llegada de las vacaciones de verano.

Pedro Ruiz, titular del CRH, indicó a Sitio Andino que "a partir de diciembre, el banco de sangre provincial suele ver una baja abrupta en sus reservas. Este fenómeno se debe principalmente a que el receso estival reduce la participación de las principales fuentes de donantes voluntarios: instituciones educativas, empresas y universidades".

Sumado a esto, las altas temperaturas complican las colectas al aire libre y la reducción de personal en muchas organizaciones limita la coordinación de campañas.

Donación de sangre: aumento de la demanda en las Fiestas

Mantener los niveles de stock de sangre es crucial, especialmente durante la época de fiestas de fin de año, cuando la demanda de sangre tiende a incrementarse debido a:

  • Accidentes de tránsito.

  • Quemaduras por uso de pirotecnia.

  • Otras urgencias médicas.

El CRH enfatiza que los donantes voluntarios, por conocer ya los requisitos y el proceso, son la fuente más segura y su aporte es fundamental para la salud de toda la comunidad.

De acuerdo con cifras oficiales, el Centro Regional tiene un 60% de donantes voluntarios, cerca de dos mil donaciones mensuales. El número es interesante, ya que eso es lo que necesita el sector público para tener que cubrir las demandas de cada hospital.

Hemoterapia, sangre, donacion, donante de sangre, donante, - 495344
Requisitos Clave para Donar

Si estás en buen estado de salud, tu donación es vital. Estos son los requisitos principales:

  • Edad: Personas de 16 a 65 años.

  • Frecuencia:

    • Mujeres: hasta 3 donaciones al año.

    • Hombres: hasta 4 donaciones al año.

  • Procedimientos recientes: Si te realizaste una cirugía, piercing o tatuaje, debes esperar al menos 6 meses antes de poder donar.

Horarios y lugares de donación

Acercarse a donar es un proceso sencillo y rápido. Puedes hacerlo en los siguientes puntos:

  • Centro Regional de Hemoterapia (CRH): Garibaldi esquina Montecaseros. De lunes a viernes, de 8 a 14.30.
  • Hospitales: hospital público o privado más cercano a tu domicilio. Consultar horarios de sus Servicios de Hemoterapia.
