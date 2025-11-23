Donación de sangre: por el inicio de las vacaciones, preocupa la caída del stock en Mendoza.

El Centro Regional de Hemoterapia (CRH) de la provincia de Mendoza y sus Servicios de Hemoterapia asociados no se toman descanso y están lanzando un llamado urgente a la comunidad para mantener el stock desangre, que experimenta una disminución notoria con la llegada de las vacaciones de verano.
Pedro Ruiz, titular del CRH, indicó a Sitio Andino que "a partir de diciembre, el banco de sangre provincial suele ver una baja abrupta en sus reservas. Este fenómeno se debe principalmente a que el receso estival reduce la participación de las principales fuentes de donantes voluntarios: instituciones educativas, empresas y universidades".
El CRH enfatiza que los donantes voluntarios, por conocer ya los requisitos y el proceso, son la fuente más segura y su aporte es fundamental para la salud de toda la comunidad.
De acuerdo con cifras oficiales, el Centro Regional tiene un 60% de donantes voluntarios, cerca de dos mil donaciones mensuales. El número es interesante, ya que eso es lo que necesita el sector público para tener que cubrir las demandas de cada hospital.
Requisitos Clave para Donar
Si estás en buen estado de salud, tu donación es vital. Estos son los requisitos principales:
Edad: Personas de 16 a 65 años.
Frecuencia:
Mujeres: hasta 3 donaciones al año.
Hombres: hasta 4 donaciones al año.
Procedimientos recientes: Si te realizaste una cirugía, piercing o tatuaje, debes esperar al menos 6 meses antes de poder donar.
Horarios y lugares de donación
Acercarse a donar es un proceso sencillo y rápido. Puedes hacerlo en los siguientes puntos:
Centro Regional de Hemoterapia (CRH): Garibaldi esquina Montecaseros. De lunes a viernes, de 8 a 14.30.
Hospitales: hospital público o privado más cercano a tu domicilio. Consultar horarios de sus Servicios de Hemoterapia.