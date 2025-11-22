Turismo en alza: San Rafael vive un Finde XL con ocupación cercana al 80%

Del 21 al 24 de noviembre, Argentina vive un nuevo fin de semana largo y con él vuelven las salidas rápidas y las mini vacaciones hacia distintos destinos del país. En Mendoza, San Rafael registra una ocupación turística del 80% durante la primera noche del receso, lo que lo confirma como uno de los destinos más elegidos a nivel nacional.

Fuerte movimiento turístico en San Rafael: las razones El amplio contingente de turistas llegó el viernes. Además del receso de cuatro días, la afluencia se explica por la oferta de actividades culturales, recreativas y gastronómicas que se desarrollan entre el sábado y el domingo.

22 NOVIEMBRE - Finde largo - San Rafael Los primero datos oficiales de la Cámara de Turismo de San Rafael. Los alojamientos más demandados fueron los apart-hoteles, con una ocupación del 92%, seguidos por los hoteles (78%) y las cabañas (77%). Más allá de los atractivos naturales, los visitantes también colmaron atracciones urbanas como el Parque de los Niños, paseos y espacios verdes.

“Estamos muy contentos por los números que registramos al comienzo de este fin de semana extra largo. Sin dudas, han sido exitosas las acciones de promoción ejecutadas por el Municipio y en conjunto con el sector privado, claves en la previa del verano, cuando aguardamos la presencia de muchos visitantes ”, expresó la directora de Turismo, Victoria Contardo.

22 NOVIEMBRE - Finde largo - San Rafael (2) Habrán actividades culturales por todo el fin de semana. Además, este fin de semana San Rafael celebra la Fiesta Nacional del Turismo y el Vino, y trae la presentación de la banda La Konga en el teatro griego Chacho Santa Cruz.