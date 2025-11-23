23 de noviembre de 2025
Marco normativo

Avanza el Código Unificado de Construcción: municipios del Este revisaron el borrador final

El proyecto eliminará diferencias entre normativas municipales y modernizará estándares de construcción.

Código unificado de construcción.

Código unificado de construcción.

Representantes técnicos de la Dirección de Planificación y de municipios de Junín, San Martín, Rivadavia y Santa Rosa revisaron el borrador final del documento que busca eliminar la dispersión normativa y optimizar la seguridad, sustentabilidad y accesibilidad en las obras.

La Dirección de Planificación, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, mantuvo una reunión con los representantes técnicos de las mesas de trabajo de los municipios de Junín, San Martín, Rivadavia y Santa Rosa.

Revisión de los avances

Este encuentro tuvo como objetivo central la revisión de los avances cruciales para la inminente presentación de un proyecto de ley del Código Unificado de Construcción, una iniciativa que promete transformar la gestión de obras en la región.

Este ambicioso proyecto normativo busca establecer un marco único para los municipios, eliminando las diferencias y posibles contradicciones que existen actualmente entre las normativas locales. La unificación de criterios apunta a optimizar estándares de seguridad estructural, sostenibilidad ambiental y accesibilidad universal en todas las construcciones.

image

Durante la jornada de trabajo, se llevó a cabo una exhaustiva revisión de la estructura final del documento, abarcando cada aspecto del futuro código. La mesa técnica abordó temas de gran relevancia para el sector, asegurando que el documento final sea práctico y esté alineado con las necesidades actuales de la construcción.

Uno de los puntos clave del debate fue la consideración de los criterios para calcular la sustentabilidad en las obras. La incorporación de lineamientos claros en esta materia busca fomentar el uso eficiente de recursos y la reducción del impacto ambiental de las nuevas edificaciones.

Nuevos materiales de construcción dentro de un marco normativo

Asimismo, se discutió la incorporación de nuevos materiales a la construcción dentro del marco normativo, permitiendo la adaptación del sector a las innovaciones tecnológicas sin comprometer la seguridad ni la calidad. Este aspecto es fundamental para impulsar una industria moderna y competitiva.

Otro tema de interés para los profesionales fue la revisión de los avances en las postergaciones de los pagos en la Dirección Técnica, buscando procedimientos más claros y eficientes para facilitar la gestión administrativa de los proyectos de obra.

Tras la revisión completa del borrador, que consolidó el consenso técnico entre las partes, se confirmó la hoja de ruta para la aprobación del código. “La idea era presentarles los avances antes de enviarles el borrador final del documento. El próximo paso es que vaya a la Legislatura para su tratamiento y sanción”, precisó Laura Venegas Caton, representante del equipo de la Dirección de Planificación. Este paso marca la recta final para la implementación de una herramienta que beneficiará tanto a los profesionales de la construcción como a los ciudadanos.

Temas
