23 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Regreso al parque

La Fiesta del Turismo llenó de color San Rafael y atrajo a miles de personas

La edición 40 de la Fiesta del Turismo se realizó con fuerte participación local. La propuesta combinó bodegas, gastronomía y shows en un fin de semana colmado.

Con condiciones climáticas favorables y hospedajes colmados, San Rafael vivió en grande la primera noche de la tradicional fiesta.

Con condiciones climáticas favorables y hospedajes colmados, San Rafael vivió en grande la primera noche de la tradicional fiesta.

Por Sitio Andino Departamentales

En un fin de semana de fuerte movimiento turístico, la Fiesta del Turismo y el Vino regresó al tradicional Parque Hipólito Yrigoyen. La organización estuvo a cargo del Municipio de San Rafael, que garantizó logística, técnica y operatividad para una edición que convocó a miles de sanrafaelinos y visitantes.

San Rafael celebró la edición 40 de la Fiesta del Turismo

Este año, la organización volvió a tener un carácter plenamente popular gracias al aporte central de la comuna de San Rafael, que asumió la totalidad de la logística necesaria para la realización esta edición número cuarenta .

Lee además
Turismo en alza: San Rafael vive un Finde XL con ocupación cercana al 80%
El más elegido de Argentina

Turismo en alza: San Rafael vive un Finde XL con ocupación cercana al 80%
san rafael denuncio un nuevo hecho de vandalismo en la plaza salas y trabaja para restablecer la iluminacion
Llamado a la responsabilidad

San Rafael denunció un nuevo hecho de vandalismo en la Plaza Salas y trabaja para restablecer la iluminación
omar feliz san rafael
Omar Félix, intendente de San Rafael.

Omar Félix, intendente de San Rafael.

El intendente Omar Félix expresó que se trata de “una fiesta que ha vuelto a ser popular, en un fin de semana exitoso en materia de ocupación turística”. También destacó que el municipio se hizo cargo de “todo lo necesario para la realización del evento”, desde la coordinación operativa hasta el aporte de cada área municipal involucrada para garantizar su normal desarrollo.

La fiesta contó con la presencia de bodegas, foodtrucks, vendedores regionales y una variada agenda artística sobre el escenario, que cautivó a los presentes que eligieron la noche del sábado para distenderse.

Con condiciones climáticas favorables y hospedajes colmados, se espera el evento congregue a otra multitud este domingo en el predio ubicado detrás del teatro griego Chacho Santa Cruz, punto tradicional de encuentro para residentes y visitantes.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael reúne voces globales para pensar al Borges "más allá del orientalismo"

San Rafael avanza con la extracción de miel y prepara su primera sala de fraccionamiento

Imputaron a una mujer por el homicidio en San Rafael y dos sospechosos quedaron detenidos

San Rafael: la Costanera de Los Tableros inicia su temporada con un sunset gratuito para toda la familia

San Rafael: amplio operativo territorial con atención médica, trámites y servicios para los vecinos

San Rafael: el Municipio renovó su apoyo al Rotary Club Este y a sus programas de ayuda

San Rafael: así son las colonias de verano que buscan alejar a los chicos de las pantallas

San Rafael avanza con mejoras en la costanera de El Nihuil, uno de sus espacios más emblemáticos

LO QUE SE LEE AHORA
Código unificado de construcción.
Marco normativo

Avanza el Código Unificado de Construcción: municipios del Este revisaron el borrador final

Las Más Leídas

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar
De interés

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto
Descenlace fatal

Trágico choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón
Resultó ileso

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 23 de noviembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 23 de noviembre

Te Puede Interesar

Gene McBurney, presidente de ECM Capital Advisors, junto al gobernador Alfredo Cornejo; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; y el director de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña.
litio y crobre

Minería: referentes del financiamiento global apuntan a Mendoza como nuevo polo de inversión

Por Cecilia Zabala
El desafío del arraigo en el campo mendocino: qué necesitan los jóvenes para quedarse
Agro, oportunidades y futuro

El desafío del arraigo en el campo mendocino: qué necesitan los jóvenes para quedarse

Por Sofía Pons
José Antonio Kast, parece tener el camino alfombrado a La Moneda. ¿Será así?
Relaciones Bilaterales

José Antonio Kast y su proyecto económico: impacto en Chile y la relación con Argentina

Por Marcelo López Álvarez