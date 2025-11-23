La Fiesta del Turismo llenó de color San Rafael y atrajo a miles de personas

Con condiciones climáticas favorables y hospedajes colmados, San Rafael vivió en grande la primera noche de la tradicional fiesta.

Por Sitio Andino







En un fin de semana de fuerte movimiento turístico, la Fiesta del Turismo y el Vino regresó al tradicional Parque Hipólito Yrigoyen. La organización estuvo a cargo del Municipio de San Rafael, que garantizó logística, técnica y operatividad para una edición que convocó a miles de sanrafaelinos y visitantes.

San Rafael celebró la edición 40 de la Fiesta del Turismo Este año, la organización volvió a tener un carácter plenamente popular gracias al aporte central de la comuna de San Rafael, que asumió la totalidad de la logística necesaria para la realización esta edición número cuarenta .

omar feliz san rafael Omar Félix, intendente de San Rafael. Foto: Municipalidad de San Rafael. El intendente Omar Félix expresó que se trata de “una fiesta que ha vuelto a ser popular, en un fin de semana exitoso en materia de ocupación turística”. También destacó que el municipio se hizo cargo de “todo lo necesario para la realización del evento”, desde la coordinación operativa hasta el aporte de cada área municipal involucrada para garantizar su normal desarrollo.

La fiesta contó con la presencia de bodegas, foodtrucks, vendedores regionales y una variada agenda artística sobre el escenario, que cautivó a los presentes que eligieron la noche del sábado para distenderse.

Con condiciones climáticas favorables y hospedajes colmados, se espera el evento congregue a otra multitud este domingo en el predio ubicado detrás del teatro griego Chacho Santa Cruz, punto tradicional de encuentro para residentes y visitantes.