La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles.

Tras un intenso ciclo de evaluaciones, la Dirección General de Escuelas (DGE) puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva 2025, un proceso que no solo generará un profundo recambio en los equipos directivos de las escuelas de la provincia de Mendoza , sino que también marca un hito histórico por la cantidad de docentes participantes.

El Concurso, que abarcó a docentes de nivel Inicial, Primario, Secundario (Orientado y Técnico), Educación Especial, Jóvenes y Adultos, y Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) , finalizó este viernes con la conclusión de las instancias orales y la defensa de proyectos institucionales.

Finde largo Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Preocupante DGE, en alerta: en Mendoza, más del 50% de los alumnos del Secundario debe dos o más materias

De acuerdo con la información oficial, los resultados finales se publicarán próximamente, y los nuevos directores y vicedirectores titulares asumirán sus cargos en febrero de 2026 según el orden de mérito.

El proceso es de vital importancia para la provincia. Según informó a Sitio Andino, la Subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, subsecretaria de Educación, el Concurso persigue tres objetivos fundamentales:

Dirección General de Escuelas terminó el Concurso de Jerarquía Directiva: hubo cerca de 1300 participantes.

Estabilidad y pertenencia: el ingreso de directores titulares garantiza la estabilidad en el cargo, lo que permite la elaboración de proyectos pedagógicos educativos a mediano y largo plazo y fomenta la pertenencia institucional, algo muy valorado por toda la comunidad educativa. Se cubrirán entre 1.100 y 1.200 cargos que estaban vacantes por jubilaciones.

Jerarquización de la carrera docente:

participar en este Concurso es parte del ascenso en la carrera docente

,

lo que no solo implica una jerarquización personal, sino un reconocimiento profesional al acceder a un cargo directivo titular.

Derrame en la mejora institucional: el proceso de preparación ha significado una intensa capacitación para los postulantes en áreas como planificación estratégica, abordaje de problemáticas actuales, y gestión administrativa, contable y financiera.

"Siempre, luego de que un concurso termina y de que ingresan nuevos directores a las escuelas, realmente se ve cómo las escuelas mejoran sus resultados," aseguró la Subsecretaria. Este movimiento genera un "círculo virtuoso" hacia dinámicas institucionales con proyectos innovadores y mejora en los resultados de aprendizaje.

concurso de jerarquía docente La DGE cubirá entre 1.100 y 1.200 cargos que estaban vacantes por jubilaciones.

Cifras récord y perfiles renovados

El balance del Concurso es "absolutamente positivo" en términos de participación. "Estamos cercanos a un número de 1.300 docentes que van a estar terminando el Concurso de Jerarquía Directiva aprobados, un número histórico porque en los concursos anteriores no se superaron los mil concursantes," afirmó Claudia. Este alto número permitirá cubrir la gran mayoría de las vacantes.

Además, el concurso ha impulsado la participación de gente joven con una visión renovada de la educación.

"Se observó una gran amplitud en la edad de los concursantes, desde profesionales con 10 o 12 años de trayectoria que se animaron a participar, hasta docentes próximos a jubilarse", destacó la funcionaria.

concurso de jerarquia docente 3 El perfil de los docentes participantes fue amplio, desde docentes jóvenes hasta docentes a punto de jubilarse.

Proceso riguroso y con acompañamiento digital

El Concurso se ha distinguido por su rigurosidad y transparencia. La directora de Nivel Primario y Presidenta del Jurado de ese nivel, Laura Tello, destacó que el proceso ha sido "una instancia de mucho aprendizaje, de mucha construcción, de mucho trabajo colaborativo."

El jurado fue un órgano colegiado constituido por representantes del Gobierno Escolar, del sindicato y elegidos por los propios concursantes, todos con la debida experiencia en jerarquías directivas.

Entre las innovaciones de esta edición, se resaltó:

Se puso a disposición todo el material bibliográfico y normativo, incluso con un chat de inteligencia artificial para consultas.

Webinars y capacitaciones: especialistas y directores de línea ofrecieron capacitaciones permanentes durante todo el año.

"Hemos cumplido con un proceso de formación muy sólido," concluyó Tello, quien también destacó el "gran nivel de porcentaje de aprobación" y el crecimiento de los docentes en cada instancia.