23 de noviembre de 2025
La Konga hizo vibrar la Fiesta del Turismo en San Rafael: así fue la noche

La Fiesta del Turismo tuvo su momento más convocante con La Konga. Miles cantaron y bailaron en el teatro griego Chacho Santa Cruz.

Éxito total en San Rafael: La Konga musicalizó una noche inolvidable para vecinos y turistas.

Miles de vecinos y turistas disfrutaron de una noche inolvidable en el teatro Chacho Santa Cruz, donde La Konga se presentó en el marco de la Fiesta del Turismo en San Rafael. La banda cordobesa interpretó sus éxitos ante una multitud que cantó y bailó durante todo el show, consolidando uno de los momentos más convocantes del "finde XXL".

San Rafael explotó al ritmo de La Konga en la Fiesta del Turismo.

El espectáculo se desarrolló en un contexto de fuerte movimiento turístico, con la presencia de visitantes que colmaron hospedajes y actividades vinculadas al sector. La actuación de La Konga formó parte de la programación organizada para acompañar la celebración que cada año reúne a residentes y viajeros en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

Con condiciones climáticas favorables y hospedajes colmados, San Rafael vivió en grande la primera noche de la tradicional fiesta.
Chacho Santa Cruz colmado: La Konga arrasó en San Rafael

Desde el predio del Chacho Santa Cruz, quienes asistieron destacaron la energía de la banda y la respuesta del público, que convirtió la noche en una verdadera fiesta popular. La combinación de música en vivo, clima agradable y una organización orientada a recibir a una gran cantidad de asistentes permitió que el show se viviera en un ambiente festivo y familiar.

Turismo y música: el show de La Konga que impactó en San Rafael,

Con esta presentación, la Fiesta del Turismo volvió a reafirmar su papel como uno de los eventos más esperados de San Rafael, ofreciendo propuestas artísticas que complementan la actividad económica y recreativa del fin de semana.

Miles de vecinos y turistas disfrutaron del cierre del evento tradicional al son de La Konga.

