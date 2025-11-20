20 de noviembre de 2025
Continúa la investigación

Imputaron a una mujer por el homicidio en San Rafael y dos sospechosos quedaron detenidos

El asesinato ocurrió el miércoles en San Rafael. La fiscal del caso imputó a Mara Melisa Méndez por homicidio agravado. Hay dos detenidos.

Foto: Medios Andinos
 Por Carla Canizzaro

La Justicia imputó a una mujer por el homicidio de Mario Edgar Delgado (37), ocurrido este miércoles en San Rafael. La acusada, identificada como Mara Melisa Méndez (26), habría disparado contra la víctima durante una presunta riña. Además, otros dos hombres quedaron detenidos.

Este jueves por la tarde, la fiscal Andrea Rossi formalizó la acusación contra Méndez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Tanto la imputada como los otros dos sospechosos poseen antecedentes por diversos delitos.

Según testigos y vecinos de la zona, Méndez fue quien habría efectuado el disparo que terminó con la vida de Delgado. Tras su detención y posterior imputación, la fiscal ordenó su traslado al pabellón femenino del Complejo Penitenciario N.º IV de San Rafael.

Cómo ocurrió el asesinato en San Rafael

Según los datos recolectados por la policía, cerca de las 3 de la madrugada ingresó un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre herido, tendido en la vía pública, en una esquina de Cuadro Nacional.

Hasta ese lugar llegó personal de la Comisaría 62, que confirmó la veracidad de lo informado y halló a un hombre gravemente herido, con una lesión de arma de fuego en la cabeza. Minutos después, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado confirmaron el deceso.

homicidio, policia cientifica, peritaje, las heras
A partir de ese momento, trabajó en la escena personal de Científica e Investigaciones. Los efectivos entrevistaron a vecinos y supuestos testigos del crimen, quienes apuntaron directamente contra una joven de 26 años, quien sería la autora material del disparo.

Con esa información, la policía allanó una casa en calle Roca, donde detuvo a la acusada. Casi al mismo tiempo, cerca de la escena del homicidio, la policía encontró un arma tipo aire comprimido que había sido abandonada en un cantero.

captura crimen san rafael

Y luego, con la declaración de más testigos, los investigadores realizaron un registro domiciliario en calle Los Algarrobos, donde detuvieron a un hombre de 27 años, quien también estaría vinculado al crimen.

