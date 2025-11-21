21 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Allanamiento

Golpe al narcotráfico en Malargüe desbarata maniobra de envío de droga

Gendarmería Nacional Argentina detuvo a una mujer e incautó efectivo, marihuana y teléfonos en un allanamiento realizado al suroeste de la ciudad de Malargüe

Allanamientos en Malargüe (Foto gentileza Gendarmería Nacional).

Allanamientos en Malargüe (Foto gentileza Gendarmería Nacional).

 Por Claudio Altamirano

A partir de las pruebas reunidas en la investigación, con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada y el Juzgado Federal de Garantías de San Rafael, se identificó a mujeres dedicadas a la recepción, coordinación y envío de encomiendas con clorhidrato de cocaína desde la ciudad de Mendoza hacia el departamento de Malargüe.

Efectivos del Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos del Escuadrón 29 Malargüe de Gendarmería Nacional junto a integrantes de la misma fuerza de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Mendoza y de la Unidad de Inteligencia Criminal Mendoza, llevaron adelante un allanamiento en un inmueble ubicado al suroeste del radio urbano, en cercanía del Barrio Nueva Esperanza.

Mendoza allanamiento cocaína (5)

Secuestro de droga en Malargüe

En la vivienda allanada, los uniformados encontraron 47 plantines y 1,18 gramos de marihuana, 538.150 pesos argentinos, 55.000 pesos chilenos, teléfonos celulares, un picador y otros elementos de interés para la causa. En el procedimiento quedó detenida una ciudadana argentina, señalada por participar en maniobras de transporte de estupefacientes y/o tenencia con fines de comercialización, en infracción a la Ley 23.737.

Mendoza allanamiento cocaína (3)

Esta normativa, la Ley Nacional 23.737, sanciona el tráfico, comercialización y el suministro de estupefacientes, y establece penas agravadas cuando intervienen organizaciones dedicadas al transporte o distribución de drogas. Bajo este marco legal, las actuaciones judiciales avanzan por presunta infracción a los artículos que penalizan la tenencia con fines de comercialización y el movimiento de sustancias prohibidas en el territorio argentino.

Sobre el operativo, hay que destacar que surge de un procedimiento realizado en mayo de este año, cuando una mujer embarazada fue detenida en la Terminal de Ómnibus de Malargüe al intentar retirar una encomienda que transportaba cocaína. A partir de ese hecho, los investigadores continuaron con las pesquisas, logrando reunir información clave e identificar a las personas involucradas, sus roles y grados de responsabilidad.

Mendoza allanamiento cocaína (1) (1)
