19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 19 de noviembre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este miércoles 19 de noviembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 19 de noviembre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 19 de noviembre.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 16 de mayo.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 18 de noviembre
Paso Pehuenche habilitado.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 17 de noviembre

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9.00 a 18.00
  • Ingreso a Argentina: de 9.00 a 19.00

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 16 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 15 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 14 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 13 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 12 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 11 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 10 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 9 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo comienzan las clases 2026 en Mendoza: las fechas de inicio y posible receso de invierno
Educación

Cuándo empiezan las clases 2026 en Mendoza: fechas de inicio y posible receso de invierno

Las Más Leídas

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Denuncia en Guaymallén: el SUTE y la DGE se pronunciaron sobre lo ocurrido el lunes.
Comunicado oficial

Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: los pedidos del SUTE y la respuesta de la DGE

Te Puede Interesar

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Por Florencia Martinez del Rio
Salud busca cubrir tres puestos clave en dos hospitales referentes de Mendoza.
Boletín Oficial

Salud busca cubrir tres puestos clave en dos hospitales referentes de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Un nuevo homicidio en la provincia, esta vez, en San Rafael. 
dos detenidos

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael

Por Pablo Segura