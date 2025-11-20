20 de noviembre de 2025
Mendoza convoca a audiencia pública por un nuevo proyecto de potasio en Malargüe: Cancambria

Se analizará el Informe de Impacto Ambiental para cateos de recursos de sales de potasio en Malargüe. Los detalles.

Mendoza convoca a audiencia pública por el proyecto de potasio Cancambria en Malargüe

La Autoridad Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Ambiente convocó a una audiencia pública para tratar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto Potasio Cancambria, una iniciativa que busca prospectar un área del sur de Malargüe en busca de minerales de sales de potasio (silvinita).

La audiencia está convocada para el 20 de diciembre de 2025, desde las 9, bajo modalidad híbrida: habrá participación presencial en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus y conexión virtual a través de la plataforma Zoom.

Según informó el Gobierno provincial, la audiencia forma parte del procedimiento obligatorio de evaluación ambiental previa para toda actividad minera en Mendoza y está abierta a toda persona humana o jurídica interesada en el contenido del IIA.

Cómo será la audiencia y quiénes pueden participar

La Audiencia Pública es una herramienta prevista en la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú, la Ley de Procedimiento Administrativo y la normativa sectorial vigente. Su objetivo es garantizar la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información en temas ambientales.

Podrán participar tanto vecinos y vecinas, organizaciones sociales, instituciones académicas y empresarias, como cualquier persona que desee realizar aportes, formular preguntas u observaciones sobre el proyecto.

Inscripción previa: plazos y requisitos

La inscripción será obligatoria tanto para oradores como para asistentes, ya sea que participen de manera presencial o virtual. Deberá realizarse a través del enlace disponible en el sitio oficial del Ministerio de Energía y Ambiente:

informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/audiencias-publicas

El plazo para anotarse vencerá el 18 de diciembre de 2025 a las 23.59.

Al momento de la inscripción se deberán consignar datos personales y constituir un domicilio electrónico. En caso de representar a una persona jurídica (organización, empresa, asociación), se deberá acreditar la personería correspondiente. A quienes completen el proceso se les enviará por correo el enlace de acceso a la plataforma virtual.

Para ordenar las intervenciones, primero expondrán los oradores presenciales y luego quienes se conecten de forma remota. En este último caso, deberán identificarse con DNI y participar con cámara y micrófono habilitados.

Dónde consultar el expediente y el Informe de Impacto Ambiental

Para garantizar la disponibilidad temprana de la información, el expediente del proyecto Potasio Cancambria y sus antecedentes podrán consultarse en formato digital en el sitio de la Dirección de Minería y también de manera física en distintas sedes de la Provincia:

  • Dirección de Minería, Ciudad de Mendoza

    Boulogne Sur Mer 3040, Ciudad.

  • Dirección de Minería, sede Malargüe

    Avenida San Martín 352 (según numeración de ordenamiento catastral municipal). Casa N° 04, Sector Este, frente a la Dirección de Turismo de Malargüe.

  • Dirección de Minería, sede San Rafael

    Juan Domingo Perón s/n (dentro del Parque Científico Tecnológico FCAI UNCuyo).

  • Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, Ciudad de Mendoza

    Peltier 351, 4° piso, ala oeste de Casa de Gobierno.

  • Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, sede Malargüe

    Ruta 40 Sur s/n, frente al Centro de Convenciones Thesaurus, predio ex corrales de Rufino Ortega.

La consulta podrá realizarse de lunes a viernes, de 8 a 13.

Envío de aportes escritos y plazo posterior a la audiencia

Además de la participación oral durante la audiencia, los interesados podrán presentar propuestas, prueba documental y otros aportes por correo electrónico a:

[email protected]

El plazo para enviar estas presentaciones previas será hasta el 18 de diciembre de 2025 a las 23.59.

Finalizada la audiencia, se abrirá un plazo adicional de cinco días hábiles para recibir presentaciones escritas complementarias. Todo este material será incorporado al expediente y deberá ser considerado por la Autoridad Ambiental Minera en el análisis del proyecto Potasio Cancambria.

