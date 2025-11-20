Un restaurante mendocino entre los 100 mejores de la región: así quedó el ranking para Argentina

Un restaurante mendocino quedó entre los 100 mejores de la región: así quedó el ranking para Argentina Foto: Latin America's 50 Best Restaurants 2025

Por Soledad Maturano







Seis restaurantes argentinos fueron seleccionados entre los 100 mejores de la región, y uno de ellos tiene una historia destacada en la provincia de Mendoza. La elección surge del ranking de la reconocida guía gastronómica Latin America's 50 Best Restaurants 2025.

De los seis establecimientos argentinos reconocidos, cuatro están en Buenos Aires, mientras que los otros dos pertenecen a Córdoba y Mendoza. Este último es Azafrán, descrito por el sitio oficial de Latin America's 50 Best Restaurants de la siguiente manera: “Hoy, su cocina está dirigida por el chef Sebastián Weigandt, quien rinde un magistral homenaje a la gastronomía argentina a través de un menú degustación con tres opciones”.

Azafrán obtuvo el puesto número 97 y recibió numerosas valoraciones positivas.

La gastronomía argentina se destaca en América Latina Además de Azafrán, otros cinco restaurantes fueron seleccionados entre los 100 mejores:

Ness: ubicado en el puesto 64, fue abierto a fines de 2024 en Núñez, su propuesta gira en torno a cocciones al fuego.

ubicado en el puesto 64, fue abierto a fines de 2024 en Núñez, su propuesta gira en torno a cocciones al fuego. Mishiguene: en el puesto 69, se trata de un referente de la cocina judía moderna en Buenos Aires.

en el puesto 69, se trata de un referente de la cocina judía moderna en Buenos Aires. Gran Dabbang: clásico porteño con fuerte impronta asiática, quedó en el puesto 70.

clásico porteño con fuerte impronta asiática, quedó en el puesto 70. Alo’s: en el puesto 77, sobresale por su apuesta por la “cocina de raíz”, basada en productos locales y técnicas artesanales.

Azafrán fue destacado por su menú de pasos con fuerte identidad mendocina. Con más de dos décadas de trayectoria —fundado en 1999—, hoy cuenta con una estrella Michelin y se ha consolidado como un referente de la alta cocina, tanto en Cuyo como en el país.