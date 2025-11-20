20 de noviembre de 2025
Sitio Andino
RECONOCIMIENTO REGIONAL

Un restaurante mendocino entre los 100 mejores de la región: así quedó el ranking para Argentina

Seis restaurantes argentinos entre los mejores de la región. La gastronomía local volvió a destacarse y un mendocino llamó la atención. Los detalles.

Foto: Latin America's 50 Best Restaurants 2025
 Por Soledad Maturano

Seis restaurantes argentinos fueron seleccionados entre los 100 mejores de la región, y uno de ellos tiene una historia destacada en la provincia de Mendoza. La elección surge del ranking de la reconocida guía gastronómica Latin America's 50 Best Restaurants 2025.

De los seis establecimientos argentinos reconocidos, cuatro están en Buenos Aires, mientras que los otros dos pertenecen a Córdoba y Mendoza. Este último es Azafrán, descrito por el sitio oficial de Latin America's 50 Best Restaurants de la siguiente manera: “Hoy, su cocina está dirigida por el chef Sebastián Weigandt, quien rinde un magistral homenaje a la gastronomía argentina a través de un menú degustación con tres opciones”.

Embed - The Worlds 50 Best Restaurants en Instagram: "Let the countdown begin! Congratulations to Nos.100-96 on the extended 51-100 list of Latin America's 50 Best Restaurants 2025, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna: No.100 is Fukasawa in Santiago No.99 is Restaurante Manga in Salvador No.98 is Sambombi Bistró Local in Medellin No.97 is Azafrán in Mendoza No.96 is Selma in Bogotá COMING SOON: Head to the link in bio to watch the live reveal of Latin America’s 50 Best Restaurants, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, live from Antigua Guatemala, on 2 December at 20:00 (UTC-6). #LatAm50Best #50BestRestaurants @sanpellegrino_official @acquapanna @inguatoficial @fukasawa_chile @mangarestaurante @kafe_bassi @sambombi.bistro @azafranresto @sebastianweig @selma_rest"
View this post on Instagram

Azafrán obtuvo el puesto número 97 y recibió numerosas valoraciones positivas.

La gastronomía argentina se destaca en América Latina

Además de Azafrán, otros cinco restaurantes fueron seleccionados entre los 100 mejores:

  • Ness: ubicado en el puesto 64, fue abierto a fines de 2024 en Núñez, su propuesta gira en torno a cocciones al fuego.
  • Mishiguene: en el puesto 69, se trata de un referente de la cocina judía moderna en Buenos Aires.
  • Gran Dabbang: clásico porteño con fuerte impronta asiática, quedó en el puesto 70.
  • Alo’s: en el puesto 77, sobresale por su apuesta por la “cocina de raíz”, basada en productos locales y técnicas artesanales.
  • El Papagayo: el restaurante cordobés se ubicó en el puesto 78.

Azafrán, un restaurante mendocino con historia

Embed - Azafrán en Instagram: "¡Una vez más, Azafrán se coloca entre los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica con el puesto 97 regional de @theworlds50best! Un nuevo reconocimiento a nuestra tarea de subrayar el lugar de Argentina en el mapa. Agradecemos enormemente a todo el equipo y a quienes nos eligen diariamente dándole sentido a nuestra entrega. #50BestLatinoamérica"
View this post on Instagram

Azafrán fue destacado por su menú de pasos con fuerte identidad mendocina. Con más de dos décadas de trayectoria —fundado en 1999—, hoy cuenta con una estrella Michelin y se ha consolidado como un referente de la alta cocina, tanto en Cuyo como en el país.

