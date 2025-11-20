20 de noviembre de 2025
Dólar, precios y sueldos: qué está pasando hoy con la economía argentina

El dólar, los precios y los sueldos avanzaron de forma dispar en 2025. Cómo llega la economía argentina al cierre del año y qué se proyecta para 2026.

 Por Paula Pia Ariet

Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025, el dólar oficial subió 38,7%, pasando de $1.052,50 a cerca de $1.460, y llegó a tocar un pico de $1.485 durante las tensiones cambiarias de principios de octubre. En ese mismo período, la inflación acumulada fue de 24,8%, muy por debajo del tipo de cambio.

Esto muestra que, por primera vez en mucho tiempo, el dólar avanzó más rápido que los precios, marcando un cambio en la dinámica económica y en las expectativas del mercado. Según el último informe del INDEC, los salarios crecieron en forma desigual durante 2025. A septiembre, el índice de salarios acumuló una suba de 30,4% respecto de diciembre del año anterior, muy por debajo del aumento del dólar en el mismo período.

El sector privado registrado avanzó 20,4%, el sector público subió 23,9% y el sector privado no registrado —el más rezagado históricamente— mostró una variación excepcional de 77,0%, impulsada por regularizaciones y ajustes tardíos. En términos interanuales, los salarios totales crecieron 46,0%, pero aun así no lograron acompañar la dinámica de precios y del tipo de cambio, lo que refleja la persistente pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

inflacion mendoza precios

Inflación y dinámica de precios

En materia de precios, el informe de inflación del INDEC muestra que en octubre el IPC aumentó 2,3%, acumulando 24,8% en el año y una variación interanual del 31,3%. Las divisiones de mayor incremento fueron Transporte (3,5%) y Vivienda, agua, electricidad y gas (2,8%), mientras que los rubros de menor variación fueron Equipamiento del hogar y Recreación y cultura (1,6%).

A nivel de categorías, los estacionales subieron 2,8%, los regulados 2,6% y el IPC núcleo avanzó 2,2%. Aunque la inflación interanual continúa desacelerándose, la dinámica mensual muestra que la economía sigue muy sensible a tarifas, servicios y expectativas.

Canasta básica y costo de vida

La canasta básica también mostró aumentos importantes en octubre. Según el INDEC, tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) subieron 3,1% en el mes. En lo que va del año, la CBA acumula un incremento de 21,1% y la CBT 18,5%. En la comparación interanual, las subas alcanzan 25,2% y 23,0%, respectivamente.

Esto implica que un hogar de cuatro integrantes necesitó $544.304 para no ser indigente y $1.213.798 para no caer bajo la línea de pobreza. La evolución de estas canastas muestra cómo la inflación impacta directamente en el costo real de vida de los hogares, especialmente en alimentos y servicios básicos.

jubilada jubilado supermercado1

Factores claves y proyecciones económicas

La evolución de la economía en los próximos meses dependerá de tres factores clave:

  • La política cambiaria: mantener un ritmo de devaluación estable sin generar atraso excesivo será fundamental para evitar nuevas tensiones.
  • La inflación núcleo: la variable que muestra la tendencia real; si no consolida una baja más firme, las expectativas pueden desanclarse.
  • Las paritarias: el reacomodamiento del salario real seguirá exigiendo renegociaciones y aumentos escalonados.

De cara a 2026, las proyecciones combinadas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA y los análisis privados anticipan un año de estabilización “avanzada pero todavía incompleta”. Los analistas esperan que la inflación mensual continúe desacelerándose gradualmente hasta ubicarse cerca del 1,6% hacia abril, y que la actividad —luego de un 2025 moderado— retome un ritmo positivo con un crecimiento estimado del 1% en el primer trimestre.

El tipo de cambio seguiría un ritmo más previsible, dentro de un esquema de deslizamiento controlado, aunque con el riesgo latente del atraso cambiario acumulado. También se proyecta un superávit comercial cercano a USD 8.000 millones, impulsado por energía, agro y minería, y una tasa de desempleo estabilizada en torno al 7%. Para las consultoras privadas, el gran desafío del 2026 será doble: concluir la estabilización nominal y avanzar en reformas que permitan recomponer ingresos reales, mejorar la competitividad y reactivar el consumo.

En síntesis, el año próximo podría marcar el inicio de una etapa de mayor previsibilidad macro, pero su éxito dependerá de que las mejoras financieras y fiscales se traduzcan, finalmente, en bienestar concreto para empresas y familias.

