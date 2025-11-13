Entre vinos, cócteles y estufas a leña: el encanto de "Paso a Nivel" en General Alvear

Noticiero Andino llegó hasta calle F en el departamento de General Alvear donde funciona desde hace tres años "Paso a Nivel", ubicado en un antiguo vagón recuperado de 1930. Una cocina de finca, utilizando productos locales pero con sabores del mundo.
Además, se ha incorporado en el último tiempo una amplia línea de vinos y cócteles, al calor de estufas a leña te espera con un menú único lleno de distintos platos. Carlos “Charly” Fernández junto a su familia son los encargados de llevar adelante este espacio que se fue consolidando en la ciudad alvearense a través de una propuesta diferente en gastronomía.
Llegaron al departamento hace 15 años y comenzaron con "Bamboo" frente a la plaza, luego decidieron dar un giro y afrontar el desafío de un restaurante de finca en un espacio y así nació "Paso a Nivel", que este sábado celebra su tercer aniversario con una gran fiesta.
El servicio del restaurante es descrito como rápido, amable e impecable. Un gesto que marca la diferencia es la costumbre del cocinero, identificado en varias reseñas como "Charly", de acercarse a las mesas para conversar con los clientes y recibir sus impresiones. Este trato cercano y personalizado eleva la experiencia, haciéndola sentir menos transaccional y mucho más acogedora, un rasgo distintivo de los mejores bodegones con encanto.
"Paso a Nivel", una cocina de finca en el corazón de General Alvear
Embed - PASO A NIVEL: LA BUENA GASTRONOMÍA QUE ELIGEN LOS ALVEARENSES
Otro punto crucial son sus horarios de funcionamiento. El restaurante opera con un calendario limitado, abriendo sus puertas únicamente de jueves a domingo. Permanece cerrado los lunes, martes y miércoles, por lo que una visita espontánea entre semana no será posible.
Es fundamental verificar los horarios, que suelen ser para la cena de jueves a sábado y para el almuerzo los domingos. Dada su popularidad y el número controlado de mesas, es altamente recomendable realizar una reserva previa para asegurar un lugar y evitar decepciones.
Es importante señalar que, aunque ofrecen servicio de comida para llevar y retiro en el local, no disponen de opción de delivery, un factor a considerar para quienes prefieren disfrutar de la comida en casa sin desplazarse.