13 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Sabores del Sur mendocino

Entre vinos, cócteles y estufas a leña: el encanto de "Paso a Nivel" en General Alvear

En un antiguo vagón recuperado en General Alvear, el restaurante combina calidez, atención personalizada y un menú que celebra la cocina local.

Paso a NIvel un restaurante de excelencia en General Alvear.

"Paso a NIvel" un restaurante de excelencia en General Alvear.

Además, se ha incorporado en el último tiempo una amplia línea de vinos y cócteles, al calor de estufas a leña te espera con un menú único lleno de distintos platos. Carlos “Charly” Fernández junto a su familia son los encargados de llevar adelante este espacio que se fue consolidando en la ciudad alvearense a través de una propuesta diferente en gastronomía.

Lee además
General Alvear: buscan familias para un adolescente alegre, sensible y creativo.
Comunicado

Buscan familias para la adopción de un joven de 15 años
Tareas de limpieza en la Plaza Belgrano de Alvear Oeste. video
Gestión municipal

Alvear Oeste refuerza tareas de limpieza y ya vive la previa de sus festejos
image

Llegaron al departamento hace 15 años y comenzaron con "Bamboo" frente a la plaza, luego decidieron dar un giro y afrontar el desafío de un restaurante de finca en un espacio y así nació "Paso a Nivel", que este sábado celebra su tercer aniversario con una gran fiesta.

El servicio del restaurante es descrito como rápido, amable e impecable. Un gesto que marca la diferencia es la costumbre del cocinero, identificado en varias reseñas como "Charly", de acercarse a las mesas para conversar con los clientes y recibir sus impresiones. Este trato cercano y personalizado eleva la experiencia, haciéndola sentir menos transaccional y mucho más acogedora, un rasgo distintivo de los mejores bodegones con encanto.

"Paso a Nivel", una cocina de finca en el corazón de General Alvear

Embed - PASO A NIVEL: LA BUENA GASTRONOMÍA QUE ELIGEN LOS ALVEARENSES

Otro punto crucial son sus horarios de funcionamiento. El restaurante opera con un calendario limitado, abriendo sus puertas únicamente de jueves a domingo. Permanece cerrado los lunes, martes y miércoles, por lo que una visita espontánea entre semana no será posible.

Es fundamental verificar los horarios, que suelen ser para la cena de jueves a sábado y para el almuerzo los domingos. Dada su popularidad y el número controlado de mesas, es altamente recomendable realizar una reserva previa para asegurar un lugar y evitar decepciones.

Es importante señalar que, aunque ofrecen servicio de comida para llevar y retiro en el local, no disponen de opción de delivery, un factor a considerar para quienes prefieren disfrutar de la comida en casa sin desplazarse.

Temas
Seguí leyendo

Con la presencia de Omar Félix, se puso en marcha la lucha antigranizo en San Rafael

Germán Herrada: "Queremos una Cámara de Comercio más abierta y enfocada en el desarrollo de General Alvear"

Alejandro Molero anunció el inicio de la temporada antigranizo y la instalación de nuevas luces LED

General Alvear: desesperado pedido por un bebé internado en el Hospital Enfermeros Argentinos

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

General Alvear refuerza su identidad turística con una jornada que unió capacitación y cultura

El Rally Cross Country "La Encrucijada" cerró una competencia vibrante en General Alvear

El Clúster Ganadero de Mendoza tiene nuevo presidente: quién es Agustín Fernández

LO QUE SE LEE AHORA
Volcán Peteroa (SEGEMAR). video
Esta mañana

Alerta en Malargüe: el volcán Planchón Peteroa emitió una columna de cenizas de 2 mil metros

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

El robo ocurrió en la medianoche, en Las Heras. 
inseguridad

Las Heras: le apuntaron con un arma en la cabeza a una niña para robarle solo $6.000

Violencia de género: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima.
Un detenido y un efectivo herido

Violencia de género en Las Heras: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza

Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

Te Puede Interesar

Un funcionario de Milei elogió al gobernador mendocino.
Buena sintonía

Los elogios de Casa Rosada a Cornejo en la previa del arribo de ministros nacionales

Por Facundo La Rosa
La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves
Declaración conjunta

La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves

Por Sitio Andino Economía
Aseguró haber sido hostigada por una exnovia de Lucas Giménez
Denunció hostigamiento

Nuevo giro en el caso de Julieta Silva: denunció amenazas y pidió medidas de protección

Por Carla Canizzaro