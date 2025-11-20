20 de noviembre de 2025
No cobré la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025: cómo solucionarlo

La Prestación Alimentar de Anses es una ayuda para acceder a la canasta básica. Si no cobraste el beneficio, te contamos cómo y dónde hacer el reclamo.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un apoyo económico mensual que ANSES brinda para asegurar el acceso a la canasta básica. Algunos beneficiarios denunciaron no cobrar noviembre. Aquí te contamos cómo y dónde gestionar el reclamo correspondiente de este mes.

No recibiste la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025: pasos para solucionarlo

Qué hacer si no cobraste la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

Es fundamental que los beneficiarios verifiquen que sus datos personales y familiares estén actualizados correctamente en ANSES. Esto incluye información como domicilio, estado civil, situación socioeconómica y datos de los hijos, ya que cualquier inconsistencia puede impedir que el beneficio se acredite de manera correcta.

El siguiente paso es consultar el estado del beneficio directamente en Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del portal, los usuarios deben ir a la sección “Hijos” y luego a “Mis Asignaciones” para comprobar si la Tarjeta Alimentar figura entre las prestaciones registradas.

Si tras la verificación la prestación no aparece acreditada, los beneficiarios pueden realizar un reclamo de manera virtual, ingresando a la sección “Denuncias y Reclamos” de Mi ANSES o usando la aplicación móvil. Este trámite permite registrar el problema y solicitar una revisión del pago rápidamente, sin necesidad de acudir personalmente a una oficina.

En caso de que el reclamo virtual no resuelva la situación, se recomienda solicitar un turno en ANSES para presentar el Formulario PS 2.72, que permite efectuar reclamos por asignaciones, modificar el lugar de cobro o registrar un apoderado para recibir los pagos pendientes.

Consultá el calendario completo de pagos de noviembre de ANSES y descubrí todas las asignaciones, fechas de cobro y beneficios disponibles, para asegurarte de recibir tus prestaciones sin inconvenientes.

