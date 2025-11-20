El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo

En una semana marcada por las altas temperaturas , este jueves el Zonda volvió a sentirse en el Gran Mendoza y levantó una nube de polvo que redujo la visibilidad . El fenómeno también alcanzó el sur de la provincia y obligó a suspender las clases en todos los niveles y modalidades en seis departamentos del sur .

Cerca de las 19.30 , el cielo se tiñó de otro color por la presencia de polvo en el aire que marcó la presencia del Zonda en el Gran Mendoza , además de su paso por el Valle de Uco, Malargüe y zonas próximas a la precordillera. Según Defensa Civil , en la zona metropolitana las ráfagas alcanzaron velocidades promedio de 60 km/h .

el clima Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza

En el sur de Mendoza el fenómeno se sintió con mayor intensidad y obligó a suspender las clases en Malargüe, San Rafael, General Alvear, Tupungato, Tunuyán y San Carlos . En el resto de la provincia las actividades educativas se desarrollaron con normalidad , informó la Dirección General de Escuelas ( DGE ).

También se reprogramó el Sunset del CIAT de Tunuyán por mal tiempo: “Debido a incidencias climáticas, el evento será reprogramado. Nueva fecha: viernes 21 de noviembre ”. La postergación responde al alerta por fuertes tormentas emitido el jueves 13 de noviembre .

Aunque Defensa Civil todavía no publicó un informe exhaustivo sobre incidentes, el viento redujo considerablemente la visibilidad y complicó el desplazamiento de conductores y peatones. En Tunuyán se reportó al menos un accidente de tránsito en la rotonda del Gaucho, sobre la Ruta 40, donde el polvo en suspensión dificultó la visión.

Las ráfagas también se hicieron sentir en Guaymallén y dejaron un saldo trágico: un árbol cayó sobre un motociclista en calle La Purísima. El tránsito quedó cortado en la zona y los equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones: protegerse del polvo, evitar circular innecesariamente, ventilar los interiores con cuidado y tomar medidas para prevenir incendios accidentales.

De acuerdo con el último reporte meteorológico provincial, se espera que los vientos fuertes y la reducción de la visibilidad se mantengan entre las 21 y las 22. Para el viernes se prevé una mejora en las condiciones del tiempo, con un descenso de la temperatura y una máxima estimada en torno a los 29 °C.

Reporte meteorológico por viento de Defensa Civil

San Rafael: viento fuerte del sur.

viento fuerte del sur. Malargüe: viento moderado a fuerte del sudeste.

viento moderado a fuerte del sudeste. General Alvear: viento moderado del sur, con tendencia a disminuir su intensidad.

viento moderado del sur, con tendencia a disminuir su intensidad. Junín: viento de moderado a fuerte del sector sudeste.

viento de moderado a fuerte del sector sudeste. Santa Rosa: viento fuerte del sudeste, registrándose ráfagas de hasta 52 km/h; temperatura 34 °C y caída de granizo de baja intensidad en Las Castitas.

viento fuerte del sudeste, registrándose ráfagas de hasta 52 km/h; temperatura 34 °C y caída de granizo de baja intensidad en Las Castitas. La Paz: viento del sur, de moderado a fuerte.

